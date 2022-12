La Juventus è attesa da un mercato di gennaio in cui potrebbe dedicarsi soprattutto alle partenze. Potrebbero ad esempio essere ceduti in prestito due giovani come Kaio Jorge e Matias Soulé.

I bianconeri valuterebbero eventuali offerte anche per Weston McKennie e per Adrien Rabiot, soprattutto il francese potrebbe essere ceduto per cercare di monetizzare dal suo cartellino, essendo in scadenza di contratto a giugno. Mister Allegri vorrebbe confermarlo, ma - come scrivono alcuni giornali sportivi spagnoli - la società bianconera sarebbe pronta a valutare eventuali offerte per il giocatore, anche perché difficilmente rimarrà nella stagione 2023-2024 (vorrebbe 10 milioni di euro a stagione, somma che difficilmente sarà garantita dal club), quindi questo gennaio rappresenta l'ultima occasione per monetizzare dal suo cartellino.

Per questo motivo la Juventus sarebbe pronta a valutare offerte per il giocatore a gennaio da circa 15 milioni di euro. Alcune testate ipotizzano un suo possibile trasferimento all'Arsenal, impegnato nella lotta per il campionato inglese.

La Juve potrebbe cedere Rabiot a gennaio

La Juventus lo potrebbe lasciar partire in previsione della scadenza contrattuale a giugno. In questo modo infatti andrebbe a monetizzare dalla cessione del cartellino, oltre al fatto che la società bianconera risparmierebbe sul monte ingaggi.

Protagonista di un mondiale importante, Rabiot ha attirato l'interesse di diverse società, anche se la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere a Torino e rispettare il contratto in scadenza a giugno, per poi valutare con calma in estate una nuova esperienza professionale.

Il mercato estivo della Juventus: il punto sul centrocampo

Intanto in casa Juve, a centrocampo, a fine giugno è previsto il rientro dai prestiti al Monza di Filippo Ranocchia e di Nicolò Rovella, in particolare quest'ultimo potrebbe essere integrato in prima squadra nella prossima stagione.

Potrebbe comunque arrivare a Torino anche un centrocampista aggiuntivo, piacerebbe ad esempio Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno.