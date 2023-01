Uno dei migliori elementi dell'Inter in questa stagione è stato fino ad ora Hakan Calhanoglu, che ha avuto un ottimo rendimento e si è fatto sempre trovare pronto, con Simone Inzaghi che lo ha schierato anche in un ruolo che sembrava non suolo. Invece il centrocampista turco ha dimostrato di poter fare benissimo anche il regista, non facendo rimpiangere l'assenza di Marcelo Brozovic, offrendo un contributo notevole sia in fase di impostazione che in quella difensiva. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, così come la sua crescita esponenziale negli ultimi mesi, e hanno attirato l'attenzione di diversi top club europei, soprattutto in Premier League.

In particolare, la prossima estate sarebbe pronto a fare un tentativo il Manchester United.

Il Milan è alla ricerca di un innesto importante in attacco per la prossima stagione. I rossoneri vogliono ritoccare in particolar modo la fascia destra e l'interesse per Nicolò Zaniolo andava in questo senso. Il club, però, sembrerebbe aver virato obiettivo e adesso avrebbe messo gli occhi su Hirving Lozano, che non sarebbe ritenuto incedibile dal Napoli.

Manchester United su Calhanoglu

L'Inter la prossima estate dovrebbe fare dei sacrifici in uscita per poter finanziare poi il mercato in entrata. Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare il mercato sul fronte cessioni sarebbe quello di Hakan Calhanoglu, che tanto bene ha fatto in questa prima parte della stagione, anche giocando nel ruolo di regista, al posto di Marcelo Brozovic.

Sul centrocampista turco avrebbe messo gli occhi il Manchester United, pronto a rinforzare ulteriormente il centrocampo dopo gli arrivi di Christian Eriksen e Casemiro la scorsa estate. I Red Devils cercano un giocatore che possa fare bene entrambe le fasi e Calhanoglu sembra essere l'elemento giusto. L'Inter non può considerare nessuno incedibile, ma ha già fatto intuire che cederà il classe 1994 solamente alle giuste condizioni.

I nerazzurri, infatti, accetteranno di sedersi al tavolo delle trattative solamente per un'offerta superiore ai 40 milioni di euro.

Milan su Lozano

Il Milan è alla ricerca di un innesto importante per il reparto avanzato della prossima stagione e lo dimostra il sondaggio fatto recentemente per Nicolò Zaniolo. L'ultimo nome finito nel mirino della società rossonera sarebbe quello di Hirving Lozano, che il Napoli non considera incedibile, anche in virtù del contratto in scadenza a giugno 2024.

La valutazione, dunque, non potrà essere superiore ai 20-25 milioni di euro, ma non è nemmeno da escludere uno scambio alla pari, con il Milan che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di quel Charles De Ketelaere che ha deluso le aspettative in casa rossonera e che nello scacchiere tattico di Spalletti potrebbe rappresentare un'ottima alternativa a Zielinski.