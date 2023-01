L'Inter in vista dell'estate potrebbe doversi guardare da alcune pretendenti per Nicolò Barella, che sarebbe finito nel mirino di squadre come Chelsea e Real Madrid. In caso di offerta molto importante potrebbe anche partire, pertanto il club nerazzurro sarebbe già alla ricerca di un degno erede: nel mirino ci sarebbero Davide Frattesi del Sassuolo o Alexis Mac Allister del Brighton.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, un nuovo nome che circola in orbita nerazzurra è quello del francese Kolo Muani, che piacerebbe pure al Milan di Stefano Pioli.

L'Inter potrebbe cedere Nicolò Barella al Chelsea

Il Chelsea potrebbe fare sul serio a fine stagione per assicurarsi le prestazioni di Nicolò Barella, anche se recentemente il centrocampista ha manifestato la volontà di rimanere a Milano perché crede nel progetto nerazzurro. La sua valutazione sarebbe di circa 70 milioni di euro e interesserebbe anche al Real Madrid. I nerazzurri potrebbero eventualmente pensare alla cessione in caso di un'offerta effettivamente molto importante, ma dovrebbero prima trovare il sostituto.

I profili accostati in tal senso ai nerazzurri sarebbero quelli di Davide Frattesi del Sassuolo, che piacerebbe pure alla Roma e avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e di Alexis Mac Allister del Brighton, che ha disputato un ottimo mondiale in Qatar e farebbe gola a squadre come Juventus e Liverpool.

La sua valutazione sarebbe di circa 60 milioni di euro.

Kolo Muani piacerebbe a Inter e Milan

L'Inter starebbe valutando dei nomi per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Romelu Lukaku non ha sciolto le riserve sul futuro e molto dipenderà dalla seconda parte di stagione: il belga è ancora di proprietà del Chelsea e, se non dovesse avere un rendimento soddisfacente, potrebbe anche ritornare a Londra.

In vista della prossima stagione Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, intanto, avrebbero messo gli occhi su Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte, che si è messo in evidenza con la maglia della Francia al recente mondiale. Il cartellino dell'attaccante classe '98 avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e sarebbe un profilo congeniale per Simone Inzaghi, che potrebbe utilizzarlo come prima ma anche come seconda punta.

Kolo Muani piacerebbe anche al Milan, che sarebbe alla ricerca di un rinforzo offensivo per affiancarlo al connazionale Oliver Giroud.

L'Inter deve intanto definire il futuro di Edin Dzeko, il quale ha un contratto in scadenza nel 2023. Sul bosniaco ci sarebbe l'interesse del Manchester United.