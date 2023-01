La Juventus è al lavoro sul Calciomercato, non solo per la sessione invernale ma anche per quella della prossima estate. In tal senso, secondo alcune indiscrezioni, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Nicolas Tagliafico, difensore argentino del Lione in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025, da poco diventato anche campione del mondo con la propria nazionale.

Il classe '92 si è trasferito a luglio 2022 in Francia per circa 4 milioni di euro e potrebbe valutare un'eventuale offerta della società bianconera la prossima estate.

Tagliafico può giocare anche terzino, come ha dimostrato nell'Ajax, la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.

In una difesa che potrebbe perdere a giugno Alex Sandro e Juan Cuadrado (in scadenza di contratto) e Daniele Rugani, senza contare che Daniele Bonucci sarebbe in scadenza di contratto a giugno 2024, l'arrivo di Tagliafico potrebbe essere molto utile per i bianconeri.

Possibile offerta estiva della Juve per Tagliafico

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Nicolas Tagliafico. Il centrale argentino è in scadenza di contratto a giugno 2025 con il Lione e ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. Il difensore ha partecipato al mondiale in Qatar con Scaloni che lo ha impiegato complessivamente in sei partite, compresa la finale.

Nella prima parte di stagione con il Lione ha disputato 15 match segnando un gol e fornendo due assist. Era arrivato in Europa nel 2012 nel Real Murcia dopo essere cresciuto al Banfield, ha inoltre giocato con Indipendiente, Ajax e ora è al Lione.

Se dovesse effettivamente arrivare in bianconero a luglio potrebbe comunque non ritrovare i suoi compagni di nazionale Paredes e Di Maria.

Il primo potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain, il secondo va in scadenza di contratto a giugno e al momento non ci sono indizi che lasciano pensare a un rinnovo.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus è al lavoro anche per sostituire Alex Sandro che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera in estate.

Per la fascia sinistra difensiva ai bianconeri piacerebbe in particolare Alejandro Grimaldo, spagnolo classe '95 del Benfica, utilizzabile sia come terzino in una difesa a quattro, ma anche come centrocampista laterale in un 3-5-2.