La Juventus, in estate, potrebbe decidere di fare un restyling sulle corsie laterali. Infatti, a fine giugno 2023, i bianconeri dovrebbero perdere a parametro sia Juan Cuadrado che Alex Sandro, i quali non dovrebbero rinnovare il contratto in scadenza, per questo motivo la società dovrà cercare dei suoi sostituti. Uno degli elementi che potrebbe essere inserito nella rosa della Juventus è Andrea Cambiaso, il classe 2000 è già di proprietà del club bianconero e attualmente è in prestito al Bologna. Secondo quanto riportato recentemente da Sky Sport il laterale italiano dovrebbe tornare alla Juventus per restare.

La Juventus pensa a rinforzare le fasce

Nel Calciomercato estivo la Juventus dovrà cercare due giocatori che possano prendere il posto di Cuadrado e Alex Sandro. Entrambi sembrano infatti destinati a dire addio ai bianconeri a costo zero.

Una delle soluzioni potrebbe essere interna visto che la dirigenza juventina starebbe valutando di fare tornare a Torino Andrea Cambiaso. Il ragazzo sta facendo "apprendistato" a Bologna e, dopo aver già militato in Serie A anche lo scorso anno al Genoa, da giugno potrebbe avere la giusta esperienza per restare stabilmente nella rosa di Massimiliano Allegri.

Per il resto, invece, la Juventus starebbe valutando i nomi di Alejandro Grimaldo e di Ivan Fresneda. Il primo, classe 1995, va in scadenza di contratto a giugno con il Benfica e per la Vecchia Signora potrebbe essere una buona occasione da cogliere a parametro zero.

La situazione di Fresneda, invece, è diversa visto che il classe 2004 ha una clausola rescissoria con il Valladolid di 30 milioni, che può arrivare a 45 al raggiungimento di determinate presenze.

Nel frattempo la squadra pensa al campo

Mentre la società pensa al mercato, la squadra pensa al campo. Infatti, i bianconeri, mercoledì 4 gennaio, torneranno in campo in Serie A per affrontare la Cremonese in trasferta alle ore 18:30.

Per questa sfida mister Massimiliano Allegri non avrà a disposizione sette giocatori: Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic, Paul Pogba, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio.

Il tecnico livornese, però, non si perde d'animo e anche in questi giorni di festa sta facendo lavorare intensamente la sua squadra, per riprendere il cammino da dove si è interrotto prima della pausa, per provare a recuperare altri punti dalla testa della classifica.