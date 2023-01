"Non penso di poter accettare ancora questo tipo di minutaggio. A giugno prenderò le mie decisioni e vedremo". Sembrano parole d'addio quelle pronunciate da Roberto Gagliardini nella serata del 14 gennaio, dopo la gara di campionato vinta dall'Inter per 1-0 contro l'Hellas Verona.

Il centrocampista bergamasco è in scadenza di contratto questo 30 giugno, e sembra che ormai la sua avventura all'Inter stia per concludersi. Infatti, se da un lato il calciatore ha lasciato intendere di volersi guardare intorno per trovare una squadra che gli possa garantire più spazio e magari una maglia da titolare, dall'altro la società milanese non sarebbe intenzionata a presentare una proposta di rinnovo.

In Viale della Liberazione, dunque, sarebbero già partite le riflessioni per rimpiazzare Gagliardini che - numeri alla mano - nei suoi sei anni in nerazzurro (dal 2017 al 2023) non è mai riuscito ad imporsi come punto fermo della squadra.

Infatti ha messo insieme 174 presenze e 16 reti (tra campionato e coppe nazionali e internazionali) partendo spesso dalla panchina. Un'eterna promessa, insomma, che all'Inter non ha mai avuto l'opportunità di affermarsi. Il suo erede potrebbe essere il giovane Giovanni Fabbian, in questa stagione protagonista della Serie B con la maglia della Reggina.

Giovanni Fabbian potenziale erede di Gagliardini

Giovanni Fabbian è un giocatore di proprietà dell'Inter. Classe 2003, acquistato dal Padova nel 2018, ha fatto tutta la trafila delle giovanili in nerazzurro.

Durante lo scorso mercato estivo è stato girato in prestito alla Reggina. Con la squadra amaranto è riuscito a ritagliarsi subito uno spazio importante, e non a caso viene spesso inserito dal tecnico Filippo Inzaghi tra gli undici titolari.

Centrocampista centrale (ma all'occorrenza anche trequartista), Fabbian con la Reggina è in piena lotta per la promozione in Serie A, infatti la compagine calabrese è, dopo 20 giornate di campionato, in seconda posizione, a sei punti di distacco dalla capolista Frosinone.

Terminato il prestito a Reggio Calabria, l'Inter potrebbe decidere di riportarlo alla casa-madre per inserirlo nell'organico per la stagione 2023/2024. In questo modo, il centrocampista veneto potrebbe fungere da valida e promettente alternativa per la mediana nerazzurra, andando quindi a occupare la casella eventualmente lasciata libera da Gagliardini.

Gagliardini: 'So di poter dare ancora molto'

Roberto Gagliardini reclama più spazio. Nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport nel dopo-partita di Inter-Verona, il centrocampista bergamasco è stato piuttosto chiaro sul suo futuro. In scadenza di contratto con la squadra milanese il 30 giugno 2023, ha sottolineato di non sentirsi disposto a continuare ad avere poco minutaggio, nonostante nei suoi anni a Milano abbia avuto la possibilità di crescere.

Il numero 5 interista ha quindi aggiunto: "A 28-29 anni so di poter dare ancora molto e mi sento bene". In merito alle ultime sfide disputate da titolare con la formazione guidata da Simone Inzaghi, Gagliardini ha affermato: "Sono contento perché non giocavo due partite di fila da molto tempo, forse mai lo scorso anno".