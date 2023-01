L'Inter sta lavorando sui rinforzi per la prossima stagione: tra i profili in cima alle liste nerazzurre ci sarebbe il centrocampista della Reggina Giovanni Fabbian, il cui cartellino è di proprietà dell'Inter stessa (si tratterebbe dunque di un ritorno alla base).

Gli amministratori delegati Marotta e Antonello stanno così lavorando per nuovi acquisti che abbiano una certa futuribilità: in questo senso va letto anche l'interesse dei nerazzurri per il difensore centrale mancino della Primavera del Monza Sheriff Kassama.

Le caratteristiche tecniche del giocatore

Giovanni Fabbian è un classe 2003, alla sua prima volta tra i professionisti.

In Serie B sta trascinando la Reggina in un campionato di vertice, offrendo un contributo rilevante anche in fase realizzativa.

Dopo 17 partite il centrocampista ha segnato già 5 reti con un assist a completare le sue statistiche. E' un giocatore che lascia impostare i compagni per poi sfruttare gli inserimenti senza palla, con una definizione fisica importante per la sua età.

Forte nel duello fisico uno contro uno, è dotato di eccellente tecnica e dinamicità nel controllo del pallone e nelle ripartenze in verticale.

Una mezzala dinamica che è esattamente quello che la squadra strebbe cercando per rinforzare il reparto.

Gli elogi del suo allenatore Filippo Inzaghi

Fabbian è stato elogiato più volte nel corso di questa stagione dal tecnico Filippo Inzaghi: "Il ragazzo ha segnato cinque gol da centrocampista, con il nostro modo di giocare si esalta ed esprime al meglio le sue qualità".

Fabbian è completo sotto tutti i punti di vista, ma il suo punto di forza è l'esplosività fisica. Il centrocampista reggino è dotato anche di grande coordinazione ed elevazione; 4 dei suoi 5 gol sono stati realizzati di testa con inserimenti in area di rigore.

Anche Simone Inzaghi ha già avuto modo di vedere Fabbian all'opera, sia in allenamento che in partita, presenziando a numerosi incontri del fratello Filippo che, stuzzicato sul tema, ha sottolineato che il giocatore necessita di tempo per poter migliorare e spiccare il volo in club di Serie A.

Le voci di un arrivo già a gennaio

La società avrebbe bisogno di un rinforzo in entrata se dovesse concretizzarsi la cessione di Roberto Gagliardini nella finestra di mercato di gennaio. In questo caso, come racconta la Gazzetta dello Sport, potrebbe avvalersi del diritto sul giocatore e richiamarlo alla Pinetina prima della fine della stagione, anche se è lo stesso Simone Inzaghi a non voler forzare sul suo rientro per non caricarlo di eccessiva pressione.

Sicuramente Giovanni Fabbian rientrerà all'Inter nelle prossime finestre di mercato: la società si augura di riuscire a fare un colpo importante in prospettiva futura.