L'Inter lavora per potenziare la rosa di Simone Inzaghi e potrebbe mettere a segno dei colpi nella prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni, il mercato potrebbe essere finanziato dalla cessione di Denzel Dumfries che interesserebbe a Chelsea e Manchester United. L'erede dell'olandese potrebbe essere Alvaro Odriozola del Real Madrid. In caso di cessione di Milan Skriniar, si potrebbe virare su Castello Lukeba del Lione. Sempre dalla Francia potrebbe arrivare il rinforzo per l'attacco. L'occasione sarebbe infatti Kevin Gameiro del Salisburgo.

Il Barcellona, invece, potrebbe sempre proporre Franck Kessie per arrivare a Federico Dimarco.

L'ex Fiorentina per la fascia destra dell'Inter

La società nerazzurra potrebbe decidere di sacrificare Denzel Dumfries se dovesse arrivare un'offerta da circa 60 milioni di euro. Il suo erede potrebbe essere individuato in Odriozola del Real Madrid che piacerebbe anche a Juventus e Roma. Il terzino non sarebbe centrale per Ancelotti e potrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito con diritto di riscatto. La valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Un nuovo nome per la difesa di Inzaghi

L'Inter starebbe sondando anche dei profili qualora non dovesse avvenire nelle prossime settimane il rinnovo di Milan Skriniar.

Il profilo monitorato sarebbe Castello Lukeba del Lione che ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 25 milioni di euro. Fisico e veloce, il classe 2002 potrebbe ricoprire diversi ruoli della difesa nerazzurra. I contatti potrebbero partire già a gennaio.

Occasione Gameiro direttamente dalla Francia

La società meneghina potrebbe apportare delle modifiche anche al reparto offensivo.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku, neanche Joaquin Correa è certo della permanenza. Il profilo che potrebbe arrivare alla Pinetina in estate potrebbe essere Kevin Gameiro. L'ex attaccante del Paris Saint Germain ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere un'ottima occasione visto che sarebbe in grado di agire come prima ma anche come seconda punta.

Il Barcellona non molla Dimarco

Il Barcellona non avrebbe mollato la presa su Federico Dimarco. Il terzino sinistro piacerebbe molto a Xavi che lo ha incontrato durante le due gare previste nel girone di Champions League. L'ex Parma avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro ma i catalani, in estate, sarebbe disposti ad inserire il cartellino di Franck Kessie. Proposta che non dovrebbe essere accettata dall'Inter che ritiene Dimarco fondamentale per il progetto del futuro. In caso di addio, verrebbero prese in considerazione soltanto offerte cash.