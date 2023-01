L'Inter potrebbe cambiare allenatore al termine della stagione. La partita giocata contro il Parma ha cementificato ancora di più lo scetticismo attorno al lavoro di Simone Inzaghi che lo scorso anno ha perso uno scudetto che sembrava vinto contro il Milan e che quest'anno sembra non riuscire proprio a traghettare seriamente la squadra nella lotta per il titolo. Il match di ieri sera è terminato 2-1 con conseguente qualificazione ai quarti di Coppa Italia ma rimane la fatica, decisamente troppa, fatta contro una squadra di categoria inferiore. In caso di addio, l'Inter monitorerebbe Roberto De Zerbi, Massimiliano Allegri (solo in caso di divorzio dalla Juventus) e Diego Simeone che al momento sembrerebbe il preferito da Marotta per il post Inzaghi.

Venendo invece al fronte mercato, l'Inter - attesa adesso sul campo dalla doppia sfida contro Hellas Verona in Serie A e Milan nella Finale di Supercoppa Italiana - rischierebbe di perdere Federico Dimarco, che piacerebbe molto al Newcastle. Anche i cugini avversari in Supercoppa rischierebbero di rimanere orfani del proprio terzino sinistro, ovvero Theo Hernandez, che sarebbe finito nel mirino del Real Madrid da dove era partito per arrivare a Milano.

La rivelazione sul post Simone Inzaghi

L'Inter potrebbe pensare dunque ad un cambio di allenatore a fine stagione di cui non convince al momento neppure la preparazione della fase difensiva (nessuno in Serie A ha preso più gol dell'Inter fuori casa).

I profili seguiti al posto di Inzaghi sarebbero quelli di Simeone, in uscita dall'Atletico Madrid, Massimiliano Allegri della Juve e De Zerbi del Brighton.

"Si è tanto parlato di De Zerbi come suo possibile sostituto, ma anche di Simeone. Occhio però anche alla possibilità di vedere sedere proprio Allegri sulla panchina nerazzurra.

Nel caso in cui Marotta dovesse restare, il tecnico livornese potrebbe benissimo essere il nuovo allenatore dell’Inter, considerando il fatto che era e resta tutt’ora un grande amico dell’Ad interista" ha dichiarato al riguardo il giornalista Fabio Santini durante una diretta Twitch pubblicata sul canale Calciomercato.it.

Il Newcastle pensa a Dimarco, il Real vorrebbe Theo Hernandez

L'Inter ha necessità di far cassa e potrebbe cedere Federico Dimarco a fine stagione. Il Newcastle apprezza molto l'ex Parma e sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 35 milioni di euro per averlo in estate. La cifra consentirebbe una netta plusvalenza ma i nerazzurri preferirebbero cedere prima profili come Denzel Dumfries (che piacerebbe in Premier League a squadre come Manchester United e Chelsea ma anche in Bundesliga al Bayern Monaco) e Joaquin Correa (che interesserebbe al Siviglia di Jorge Sampaoli). Un altro terzino sinistro potrebbe lasciare l'Italia. Si tratterebbe questa volta di Theo Hernandez, che sarebbe fortemente voluto da Carlo Ancelotti al Real Madrid. Il club presieduto da Florentino Perez sarebbe propenso ad offrire circa 60 milioni di euro per riaverlo in rosa. Operazione che verrebbe finanziata dalla cessione di Mendy.