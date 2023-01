Dopo il sofferto passaggio del turno in Coppa Italia contro il Parma (2-1 nei supplementari con gol di Lautaro ed Acerbi in rimonta) l'Inter è concentrata solo sulla sfida contro il Verona di sabato 14 gennaio a San Siro, ma rimane operativa sul mercato, soprattutto con uno sguardo al futuro.

L'intento della società di Viale della Liberazione è quello di sfoltire la rosa ma soprattutto ringiovanire il gruppo, introducendo nuovi giocatori di livello ma con un'età media minore rispetto alla composizione attuale.

L'interesse per il difensore classe 2004 Sheriff Kassama

L'Inter si sta muovendo soprattutto per colmare le lacune in fase difensiva, preparandosi eventualmente a fare fronte alla pesante cessione di Milan Skriniar, che ormai sembra destinato a lasciare il club nerazzurro con destinazione che quasi certamente potrebbe essere Parigi. Tra le alternative ci sono Schuurs e Becao.

Il profilo che più sembra interessare la società nerazzurra è quello del difensore centrale mancino della Primavera del Monza, Sheriff Kassama.

Il giocatore, classe 2004, di nazionalità italiana, non ha ancora alcuna esperienza in campionati di alto profilo, ma sta svolgendo ottime prestazioni nel campionato Primavera, riuscendo ad attirare l'interesse di club di prima fascia persino in Serie A.

Il Monza resiste all'offerta nerazzurra

L'investimento non dovrebbe essere oneroso per i nerazzurri, ma il Monza sta opponendo una decisa resistenza, cercando di trattenere il suo gioiellino appena diciottenne, che potrebbe aver spazio per mettersi in luce nella prossima parte di stagione anche nella prima squadra, anche per rilanciare il suo valore e metterne in mostra le qualità ad alti livelli.

Secondo Alfredo Pedullà, noto esperto di Calciomercato, il club nerazzurro avrebbe già pronta una offerta diretta al dirigente Galliani, per cercare di chiudere in anticipo la cessione del difensore centrale monzese, prima che si sviluppi un'asta intorno al giocatore, che potrebbe interessare altri club di Serie A.

I prossimi impegni delle due squadre

L'Inter di Simone Inzaghi, mentre attende gli sviluppi sul caso del rinnovo di Milan Skriniar, sarà impegnata sabato 14 gennaio con il Verona in casa, in una partita che promette spettacolo con due squadre a caccia di punti importanti per la classifica, sia dal lato salvezza che dal lato scudetto-zona champions.

Il Monza di Palladino sarà atteso dallo scontro diretto con la Cremonese sabato 14 gennaio alle ore 15.00 a Cremona, scontro che vedrà il suo primo svolgimento ufficiale in un campionato di Serie A e che potrebbe portare importanti punti salvezza per entrambe le squadre in caso di risultato positivo.