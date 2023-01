Il rendimento dell'Inter in questa stagione è stato altalenante e lo dimostra la classifica in campionato. I nerazzurri, infatti, sono ben lontani dalla vetta, al quarto posto con 34 punti, a 10 lunghezze dal primo posto occupato dal Napoli, pur avendo vinto contro il Napoli per 1-0. Risultati che sembrano aver messo in discussione la posizione di Simone Inzaghi: non è escluso un ribaltone al termine di questa stagione, qualora la società nerazzurra non dovesse vincere nessuna competizione.

Al suo posto starebbe prendendo nuovamente quota l'ipotesi Diego Pablo Simeone, di cui si era vociferato già qualche mese fa, con il Cholo che in passato non aveva nascosto il desiderio un giorno di sedersi sulla panchina interista.

Simeone in orbita Inter

Il futuro di Diego Pablo Simeone potrebbe essere sulla panchina dell'Inter. Il "Cholo" sembra alla fine di un ciclo all'Atletico Madrid e crescerebbe la possibilità di un addio ai Colchoneros al termine di questa stagione. L'Atletico sta avendo difficoltà e lo dimostra il fatto che sia stato eliminato ai gironi di Champions League e, soprattutto, in questo momento sarebbe fuori dall'Europa che conta, essendo quinto in classifica nella Liga spagnola.

Simeone ha un contratto con l'Atletico fino a giugno 2024 a quasi 20 milioni di euro a stagione, che lo rendono l'allenatore più pagato in tutto il mondo (a cifre pressoché irraggiungibili per qualsiasi club italiano). Ma, a quanto pare, l'allenatore argentino si sente alla fine di un ciclo: un eventuale divorzio consensuale potrebbe anche facilitare l'arrivo all'Inter, sicuramente a cifre ben inferiori rispetto a quelle percepite nella capitale spagnola in questi anni.

Il club meneghino, infatti, potrebbe mettere sul piatto un ingaggio sui 6-7 milioni di euro a stagione, arrivando massimo a 8 grazie al decreto crescita, che al lordo peserebbe a bilancio per 10 milioni.

L'ipotetica Inter di Simeone

Con un ipotetico arrivo Simeone l'Inter potrebbe continuare lo stesso progetto tattico, puntando sul 3-5-2 visto sia con Simone Inzaghi che con Antonio Conte.

In mezzo al campo l'innesto potrebbe essere Rodrigo De Paul, in uscita dall'Atletico Madrid. In difesa tutto dipenderà da Milan Skriniar, visto che si proverà fino all'ultimo a convincerlo per il rinnovo, mentre in attacco ci sono dubbi su Lukaku e in caso di addio potrebbe arrivare Thuram al suo posto, che peserebbe molto meno a bilancio.

La possibile Inter di Simeone (3-5-2): Onana; Skriniar, N'Dicka, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (De Paul), Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Thuram.