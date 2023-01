L'Inter, con ogni probabilità, nella prossima sessione estiva di Calciomercato rinforzerà il reparto arretrato, visto che ci sono tante situazioni incerte. In scadenza di contratto ci sono Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio, ma anche Francesco Acerbi è in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Per forza di cose la società nerazzurra, dunque, deve guardarsi intorno in cerca di innesti e l'ultimo nome finito sul taccuino di Ausilio e Marotta sarebbe quello di Perr Schuurs, che ha fatto molto bene in questi primi mesi al Torino, che lo ha acquistato l'estate scorsa per sostituire Gleison Bremer, ceduto alla Juventus.

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima estate, mentre a gennaio non farà nulla, come ammesso da Paolo Maldini prima degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino. Uno dei nomi che piacerebbe molto alla società rossonera è quello di Davide Frattesi, che sembra pronto al grande salto nel calcio che conta dopo averlo sfiorato l'estate scorsa, quando era stato vicino alla Roma.

Inter su Schuurs

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo per la difesa in vista della prossima stagione e potrebbe scatenarsi un nuovo tormentone di mercato con il Torino dopo la lunga trattativa andata in scena l'estate scorsa con Gleison Bremer, poi ceduto alla Juventus per circa 50 milioni di euro.

Il nome finito nel mirino dell'Inter è quello di Perr Schuurs, che sta facendo molto bene in questi primi mesi in granata. Acquistato dall'Ajax per 9 milioni di euro l'estate scorsa, è stato bravo a rimpiazzare proprio il brasiliano, pur con caratteristiche diverse. Al momento ci sono stati solo dei contatti esplorativi, ma l'Inter sarebbe pronta a fare una prima offerta cercando di avvicinarsi alla valutazione del Toro, che si aggira sui 20-25 milioni di euro.

Il club meneghino vorrebbe mettere sul piatto una cifra sui 10 milioni di euro più bonus, oltre al cartellino di Valentino Lazaro, già in prestito ai granata dove sta facendo molto bene in questa stagione.

L'offerta del Milan per Frattesi

Il Milan cerca rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima stagione. I rossoneri vogliono alzare il livello delle alternative a Bennacer e Tonali e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Davide Frattesi, che potrebbe anche giocare con loro con conseguente passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

Maldini ha già avuto contatti con il Sassuolo e vuole muoversi in anticipo per battere la concorrenza della Roma, che era stata vicina a lui già lo scorso anno. Sul piatto potrebbe essere messo il cartellino di Tommaso Pobega, oltre ad un conguaglio sui 10 milioni di euro, ma occhio anche a Rade Krunic, anche se in quel caso servirà un conguaglio economico più alto.