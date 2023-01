Si è giocato la sera del 4 gennaio allo stadio Meazza di Milano il posticipo della sedicesima giornata di Serie A tra Inter e Napoli sul risultato finale di 1-0. Decide il gol vittoria messo a segno da Edin Dzeko al 56'.

Un successo che permette ai nerazzurri di salire da soli al quarto posto con 33 punti, a meno otto proprio dagli azzurri, che subiscono la loro prima sconfitta stagionale.

Nel fine settimana la massima serie torna in campo: la squadra di Simone Inzaghi che sarà di scena in trasferta contro il Monza sabato alle 20:45, mentre i partenopei scenderanno in campo domenica alle ore 18 allo stadio Marassi di Genova contro la Sampdoria.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, scende in campo con il solito 3-5-2, con Lukaku e Dzeko in attacco, mentre Lautaro Martinez parte dalla panchina come Denzel Dumfries, a cui viene preferito Darmian sulla fascia destra. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, si affida al 4-3-3, con il tridente d'attacco formato da Politano, che vince il ballottaggio con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Nel primo tempo le uniche palle gol le ha l'Inter e sono anche nitide. In almeno due circostanze è Dimarco a sfiorare il vantaggio, con il terzino che in un occasione viene fermato in fuorigioco ma senza il grande intervento di Meret non è da escludere che il Var sia intervenuto. Vicino alla rete anche Matteo Darmian, che di destro ha concluso alto di poco sopra la traversa su sponda di Dzeko.

Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi ha pensato innanzitutto alla fase difensiva, con Barella, Skriniar e Darmian che annullano Kvaratskhelia. Il gol vittoria arriva al 56', con Edin Dzeko che di testa svetta alle spalle di Rrahmani su cross preciso di Federico Dimarco. I nerazzurri hanno anche la chance di raddoppiare ancora con Darmian, che su buon lancio di Lautaro da solo a tu per tu con Meret tergiversa, non riuscendo a concludere.

Solo nel finale si fa vedere il Napoli, che con Raspadori al 91' nella mischia trova il tiro ma Onana da vero gatto si fa trovare pronto con un ottimo riflesso.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Inter: Onana 7, Skriniar 7,5, Acerbi 7, Bastoni 7, Darmian 6, Barella 7, Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 7, Dimarco 6,5, Lukaku 6, Dzeko 8, Lautaro 6,5, Gosens 6,5, Correa 4, Gagliardini s.v.

Napoli: Meret 7, Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 5, Kim 6,5, Olivera 6, Lobotka 5,5, Anguissa 6, Zielinski 5,5, Politano 5, Osimhen 4,5, Kvaratskhelia 5,5, Raspadori 6, Ndombelé 6,5, Simeone s.v.

Il migliore nell'Inter non può non essere Dzeko, per il gol segnato e per il fatto che pulisce tanti palloni sporchi, mentre il peggiore è Correa che entra e perde vari contrasti.

Nel Napoli male soprattutto Osimhen, che va in forte difficoltà con Acerbi, mentre è ottimo Meret, che nel primo tempo salva il risultato con un grande intervento.