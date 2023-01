In questi giorni, in casa Juventus, Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo in vista di una possibile presenza nella gara contro il Monza di campionato, intanto le voci su un suo possibile futuro lontano da Torino proseguono.

Sarebbero diverse le squadre europee che avrebbero messo gli occhi sul centravanti bianconero, tra cui principalmente il Barcellona, il Manchester United e l'Arsenal. La Premier League sembrerebbe attrarre il giocatore, che però - secondo le sue ultime dichiarazioni - si trova molto bene a Torino ed è intenzionato a riportare la Juventus ai vertici del calcio internazionale.

L'interesse del Manchester United per l'attaccante serbo della Juventus

Negli ultimi giorni è circolata l'indiscrezione che il Manchester United avrebbe richiesto informazioni sul possibile trasferimento di Dusan Vlahovic in maglia Red Devils.

Il club britannico sarebbe stato già pronto a formulare un'offerta per il centravanti serbo già per questa sessione invernale, ma la Juve non sarebbe intenzionata a privarsene in questo momento.

L'interesse del Barcellona e dell'Arsenal su Dusan Vlahovic

Anche il Barcellona starebbe riflettendo sul cartellino del giocatore della Juventus, considerato in Spagna uno dei possibili eredi di Robert Lewandowski come terminale offensivo del gioco blaugrana. L'acquisto nel mercato di gennaio sarebbe da escludersi, ma l'interesse verso l'attaccante serbo potrebbe presto concretizzarsi in un'offerta ufficiale alla Juventus per la prossima stagione.

Anche l'Arsenal, attuale capolista in Premier League, avrebbe messo gli occhi su Dusan Vlahovic come rinforzo per la squadra di Arteta per il futuro campionato; in questo caso la possibilità di investimento sarebbe più elevata rispetto agli altri due contendenti, rendendo l'Arsenal la squadra "favorita" nel caso in cui l'attaccante serbo dovesse lasciare Torino.

Altri rumor di mercato parlano di un possibile interesse futuro per il serbo da parte di Chelsea, Bayern Monaco e PSG.

Il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus

Arrivato a Torino nella sessione invernale del 2022, il bomber serbo classe 2000 Dusan Vlahovic ha un contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2026, con uno stipendio netto di 7 milioni di euro a stagione.

In questo campionato Dusan Vlahovic ha finora giocato 10 partite realizzando sei gol e un assist; in Champions League ha invece giocato 5 partite con una rete.