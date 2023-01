Il reparto difensivo dell'Inter sarà con ogni probabilità al centro di rumors di mercato al termine di questa stagione. Innanzitutto bisogna capire cosa farà Milan Skriniar, che è in scadenza di contratto e a cui è stata fatta una proposta di rinnovo importante. Inoltre si dovrà decidere se riscattare Francesco Acerbi e rinnovare Stefan de Vrij e Danilo D'Ambrosio, anche loro in scadenza.

Si dovrà poi riflettere sul futuro di Alessandro Bastoni, in scadenza nel giugno del 2024. Il difensore italiano sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, alla ricerca di innesti di livello per il proprio reparto arretrato.

Anche la Juventus potrebbe modificare il pacchetto arretrato. I bianconeri cercano centrali di ruolo per la difesa a tre di Massimiliano Allegri, che in questi mesi sta adattando Danilo e Alex Sandro. Una suggestione di mercato porta a Kim del Napoli, che ha impressionato nella sua prima annata in Italia.

La probabile offerta del Bayern Monaco per Bastoni

In casa Inter bisogna capire quale sarà il futuro di Alessandro Bastoni. Il difensore è in scadenza di contratto nel giugno del 2024 e, per questo motivo, sarebbero partiti i primi contatti per il prolungamento, anche per evitare uno Skriniar-bis che porterebbe il giocatore in scadenza con il rischio di perderlo a parametro zero.

Intorno a Bastoni, però, ci sarebbero delle sirene di mercato che porterebbero al Bayern Monaco.

I bavaresi sono alla ricerca di difensori di qualità per il reparto arretrato, e avrebbero individuato nel centrale classe 1999 l'elemento giusto.

L'Inter vorrebbe tenere il suo numero 95, e di conseguenza dovrebbe dare priorità al rinnovo. Tuttavia, se non si dovesse trovare un accordo prima di giugno, non si potrebbe escludere un'eventuale cessione.

Il Bayern Monaco potrebbe proporre uno scambio con un altro difensore, Benjamin Pavard, anche lui in scadenza di contratto il 30 giugno 2024.

L'ipotetico affare potrebbe permettere ad entrambe le società di risolvere un problema perché eviterebbero di perdere i rispettivi calciatori a parametro zero, realizzando anche una plusvalenza con valutazioni tra i 50 e i 60 milioni di euro.

La richiesta del Napoli per Kim

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo per la difesa, visto che Massimiliano Allegri si è visto costretto ad adattare Danilo e Alex Sandro nel suo 3-5-2. Il sogno dei bianconeri risponde al nome di Kim, che sta facendo molto bene al Napoli nella sua prima stagione in Italia.

Gli azzurri hanno investito quasi 20 milioni di euro per acquistarlo la scorsa estate dal Fenerbahce e non avrebbero chiuso le porte ad un'eventuale cessione. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative solo se dovesse arrivare un'offerta di almeno 50 milioni.