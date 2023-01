La Juventus si prepara a tornare al lavoro dopo la sconfitta di Napoli. I bianconeri dovranno essere abili a lasciarsi alle spalle la debacle contro i partenopei e dovranno iniziare a focalizzarsi sulla gara di Coppa Italia contro il Monza.

Una delle poche note positive nella sfida con gli azzurri è stata la prestazione di Angel Di Maria. El Fideo ha preso una traversa e ha realizzato l'unico gol bianconero al Maradona. Secondo un'indiscrezione del quotidiano La Stampa, l'argentino, dopo la vittoria del mondiale, avrebbe valutato la possibilità di chiudere la sua esperienza torinese.

Ma la Juventus avrebbe blindato Di Maria, e così il giocatore si sarebbe rimesso disposizione del tecnico Allegri, rispondendo presente.

Retroscena Di Maria

Al termine della partita persa contro il Napoli, l'unico giocatore della Juventus ad aver raggiunto la sufficienza è stato Angel Di Maria, autore anche della rete della compagine torinese. Per questo motivo, Massimiliano Allegri punterà su di lui anche nelle prossime settimane.

Tuttavia, sembra che la Juventus, dopo il mondiale, abbia rischiato di perdere El Fideo. Infatti, Di Maria avrebbe pensato di lasciare l'Italia per tornare in Argentina, al Rosario Central. Il club bianconero però avrebbe chiuso la porta ad un'eventuale partenza del suo numero 22 e così El Fideo, almeno fino a giugno, dovrebbe restare a Torino.

La Juventus in questo periodo ha la necessità di aggrapparsi al talento di Di Maria per poter dimenticare in fretta la sconfitta in casa del Napoli. Gli obiettivi dei bianconeri, del resto, non sarebbero cambiati nemmeno dopo il match contro gli azzurri di Spalletti. Si punta alla qualificazione in Champions League e ad andare avanti il più possibile in Europa League e in Coppa Italia.

La Juventus spera di recuperare gli infortunati

La Juventus, dopo il ko contro il Napoli, ha goduto di un giorno di riposo e da domenica 15 gennaio la squadra ha ripreso la preparazione. I bianconeri inizieranno a preparare la partita del 19 gennaio contro il Monza. Per questa sfida Allegri farà qualche cambio di formazione, anche perché gli impegni sono tanti e ravvicinati.

Inoltre si spera di recuperare gli infortunati nei prossimi giorni. Il primo a rientrare sarà Juan Cuadrado. Dopo di lui dovrebbe essere il turno di Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Entrambi punterebbero la gara del 22 gennaio contro l'Atalanta.

Anche Leonardo Bonucci e Mattia De Sciglio sperano di tornare per la sfida contro i bergamaschi. In ogni caso, nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più sul recupero degli infortunati della Juventus.