In questi mesi il difensore Danilo ha assunto un ruolo sempre più centrale nella Juventus.

Nel brasiliano, Massimiliano Allegri vede un leader carismatico in grado di trascinare i più giovani e gli ha affidato il ruolo di vice-capitano. Quindi, quando Leonardo Bonucci è assente, la fascia spetta proprio al brasiliano.

Insomma, Danilo ha scalato le gerarchie dello spogliatoio ed èp sempre più centrale nella Juventus. Il brasiliano va in scadenza di contratto nel 2024 e il club bianconero, come riportato da Goal.com, ha avviato la trattativa per il rinnovo del difensore.

La Juventus al lavoro per trattenere Danilo

La Juventus, in queste settimane, ha mosso i primi passi per il rinnovo di contratto di Danilo.

La trattativa starebbe procedendo per il meglio e i segnali tra le parti sarebbero piuttosto positivi.

Tutto lascia pensare che le parti, dopo i contatti delle ultime settimane, si possano accordare fino al 30 giugno 2026. Prossimamente potrebbero arrivare novità in tal senso.

Il messaggio di Danilo

Nella gara del 4 gennaio contro la Cremonese, Danilo è stato uno dei migliori in campo.

Il brasiliano ha fatto un paio di interventi decisivi per la retroguardia bianconera, dando il suo contributo in una partita tosta, in cui la Cremonese ha saputo rendersi pericolosa in varie occasioni.

La Juventus, grazie anche agli interventi del suo numero 6, è riuscita a portare a casa tre punti preziosi.

Danilo, al termine della partita, ha poi affidato le sue impressioni ai social network: "Fondamentale iniziare l’anno con i tre punti e ancora senza subire gol. Avanti Juve", ha scritto su Instagram.

Juventus già in campo

La Juventus, in queste ore, ha già voltato pagina dopo la vittoria con la Cremonese e la squadra si sta preparando in vista della gara contro l'Udinese di sabato 7 gennaio.

Per questo match Massimiliano Allegri dovrebbe recuperare Angel Di Maria, che oggi 5 gennaio si è allenato insieme ai compagni. In particolare l'argentino ha lavorato con i giocatori che non sono stati titolari a Cremona.

La sensazione è comunque contro i friulani Di Maria possa partire dalla panchina per poi entrare a gara in corso. In ogni caso Massimiliano Allegri scioglierà i dubbi solo a ridosso della gara contro l'Udinese. Di Maria, a quanto pare, è l'unico degli infortunati che potrà recuperare per la gara di sabato 7 gennaio, mentre per rivedere in campo Paul Pogba, Dusan Vlahovic, Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci ci vorrà ancora un po' di tempo.