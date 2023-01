Nelle scorse ore, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe provato in allenamento Weston McKennie sulle fasce, un esperimento tattico che potrebbe servire ad arginare nella partita di stasera con il Napoli gli attacchi di Kvaratskhelia. Questo fatto ha generato diverse reazioni sui social da parte dei tifosi della Juventus.

Nel frattempo Lapo Elkann ha voluto commentare il big match tra Napoli e Juventus, suonando la carica e chiedendo una vittoria alla compagine bianconera.

Juventus: Allegri starebbe pensando di mettere McKennie sulle fasce contro il Napoli, molti non sarebbero d'accordo

Nella serata di oggi andrà in scena il big match tra Napoli e Juventus e secondo il giornalista sportivo Romeo Agresti, Allegri avrebbe provato in allenamento McKennie sulle fasce, con lo scopo di contrastare le sortite offensive di Kvaratskhelia. Il tweet di Agresti recita queste parole: "La Juve provata pre Napoli - Juventus probabile lineup to face Napoli: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik".

Il messaggio del giornalista ha generato diverse reazioni dei tifosi juventini, molti dei quali paiono perplessi dall'eventuale scelta tecnica dettata da Allegri di inserire McKennie sulle ali.

Sul web si leggono post di supporter della Juventus che affermano: "Ancora Mckennie sulla fascia destra. Io veramente non ho più parole...", e ancora: "McKennie sul lato di Kvara, ci massacrano" o "Chiesa a partita in corso ci può stare, ma McKennie a tutta fascia proprio no...".

Ci sono però anche vari supporter della Juventus che danno fiducia al tecnico bianconero.

C'è infatti chi scrive: "Mi aspetto un allegrata, il mago sta decidendo l'ultimo ingrediente della pozione che ci porterà i 3 punti", oppure: "Sì mira fortissimamente al pareggio non disdegnando una s**lata finale nei minuti di recupero. Il piano partita è grossomodo questo".

Lapo Elkann carica la Juventus: 'Col Napoli partita importante, date il massimo in campo e soprattutto segnate gol'

Del big match tra Napoli e Juventus ha voluto parlare anche Lapo Elkann. Quest'ultimo, dal suo profilo Twitter, ha mandato un messaggio alla squadra e al tecnico bianconero Massimiliano Allegri, suonando la carica e chiedendo una prestazione di livello.

Questo è stato il suo post: "Napoli-Juve sarà una partita molto importante. Mi auguro che i giocatori in campo e il mister portino a casa la vittoria. Vogliamo vincerlo sul campo e per poterci riuscire dipende tutto da voi giocatori. Fate il massimo, date il massimo e soprattutto segnate gol. Portate a casa la vittoria perchè è fondamentale per la lotta scudetto".