Nelle scorse ore Antonio Cassano è tornato a parlare della Juventus e di Massimiliano Allegri ai microfoni della Bobo Tv, criticando il tecnico toscano e definendolo un bugiardo. Di Allegri ha voluto parlare anche l'ex allenatore del Parma Beppe Iachini, che a Tuttojuve.com ha elogiato il pragmatismo del livornese.

Cassano punge Allegri: "Dice bugie e prende in giro il popolo juventino, mi fa schifo"

Antonio Cassano è tornato a parlare della Juventus e nello specifico di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore barese, intervenuto ai microfoni della trasmissione Twitch Bobo Tv, ha dunque criticato aspramente il tecnico bianconero per le sue recenti dichiarazioni e per il modo di giocare che attua la Juve.

Ecco dunque quanto asserito da Cassano: "Juventus? Il suo allenatore dice, un passo alla volta e dobbiamo arrivare all'obiettivo minimo che è il quarto posto, bugia che mi fa schifo ascoltare perché è la stessa cosa che ha detto l'anno scorso. La realtà dice che la Juve con l'Inter sono le due squadre più forti in assoluto di questo campionato. E' una bugia che mi fa schifo, perché se mi prendi in giro io ti dico che mi fai schifo. Gli juventini non sono degli stupidi e lui lo deve capire ma adesso le cose che dice funzionano perché è vincente”. Cassano ha poi continuato su Allegri: “Cosa ha proposto in questo anno e mezzo di calcio? La Juventus in casa non può fare il 30% di possesso di palla in casa contro l'Udinese che ne fa il 70.

Ora dicono che la Juve è tornata, ma a fare cosa, schifo? La Juve tranne che con la Lazio, ha fatto schifo, meritava di perdere contro la Cremonese. Io dico nello specifico che tutto questo non può bastare per l'Europa e con Allegri la Juventus ha già fallito in partenza e lo stesso vale per l'Italia perché arrivare secondo sarebbe un fallimento".

Iachini su Allegri: "Ha dimostrato umiltà e la sua capacità di rendere compatta la squadra è stata straordinaria"

Di tutt'altro parere rispetto a quello espresso da Antonio Cassano è stato quello di Beppe Iachini, ex allenatore di Fiorentina e Parma che ai microfoni di Tuttojuve.com ha detto su Allegri: "Allegri? Ha dimostrato di essere molto pratico, ha avuto grande umiltà e consapevolezza.

La sua capacità è stata straordinaria, è riuscito a dare una identità e una compattezza di squadra. Questa Juve è una squadra molto organizzata, è difficile farle gol e in attacco riesce sempre a trovare il guizzo giusto". Iachini ha poi continuato su Allegri affermando come il tecnico della Juventus abbia messo da parte l'estetica del proprio gioco per cercare di vincere quante più partite possibili, circostanza che ha permesso ai bianconeri di ottenere diversi punti in classifica fondamentali per regalare nuova autostima all'ambiente.