Nelle scorse ore il giornalista sportivo Romeo Agresti ha parlato al sito IlBianconero e ha sottolineato come la Juventus sbaglierebbe ad acquisire nella sessione di calciomercato invernale Joshua Zirkzee dallo United. Questo perché l'olandese andrebbe a "infastidire" il ruolo del numero 9 titolare Dusan Vlahovic. Agresti si è poi detto piuttosto dubbioso anche del possibile arrivo in bianconero di Milan Skriniar.

Agresti: 'Prendere Zirkzee a gennaio sarebbe un grosso errore perché romperesti solo le scatole a Vlahovic'

Il giornalista sportivo Romeo Agresti ha parlato come di consueto ai microfoni de IlBianconero e trattando l'argomento Joshua Zirkzee, centravanti olandese del Manchester recentemente accostato alla Juventus, ha detto a sorpresa: "Lo United a gennaio non lo dà, anzi aggiungo un'opinione che sarà certamente impopolare: prendere Zirkzee a gennaio sarebbe un grosso errore da parte della Juventus.

Perché andrebbero a rompere le scatole inutilmente a Dusan Vlahovic. Se invece prendessero Zirkzee a giugno riuscendo a vendere il serbo, allora sarebbe una mossa accettabile".

Agresti ha poi detto la propria anche sulla trattativa che vedrebbe la Juventus sulle tracce per gennaio di Milan Skriniar, stopper slovacco in uscita dal PSG: "Io non sono cosi convinto che Skriniar piaccia alla Juventus. Il difensore ha avuto problemi fisici, non sta praticamente mai giocando e mi dicono anche che il suo entourage chiederebbe delle garanzie dal club bianconero, perché non è un calciatore che vorrebbero spostare per pochi mesi. Quindi io su Skriniar sarei molto molto più dubbioso".

I tifosi rispondono ad Agresti: 'Non sono d'accordo, per l'olandese farei carte false'

La parole di Agresti hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus che sul web hanno risposto alla sua teoria su Zirkzee: "Per la prima volta non sono d’accordo con Romeo, per Zirkzee farei carte false a gennaio. Giocatore fenomenale.

Serve uno che possa rompere le scatole a Vlahovic o giocarci anche insieme. Dusan andrà via questa estate direi giustamente, non ha dimostrato niente" scrive un utente su X evidentemente non in linea con il pensiero del giornalista.

Un altro, sulla falsa riga del precedente, aggiunge: "Ma siamo la Juventus o altro? Paura di prendere un giocatore perché poi Vlahovic se la prende, ma stiamo scherzando?

Non puoi dire una cosa del genere, in tutti i club c'è concorrenza ed è quella che fa crescere e migliorare, se non regge la pressione non è per noi".

Un tifoso ancora infine evidenzia: "Zirkzee ottimo per il lavoro di rifinitura e gestione del pallone, sotto porta vale meno di Vlahovic".