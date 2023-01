La Juventus ha iniziato il 2023 con una vittoria importante per 1-0 in trasferta contro la Cremonese ottenuta al 91° grazie a un gol su punizione di Arkadiusz Milik.

A parlare della vittoria dei bianconeri, la settima consecutiva in campionato, è stato anche l'opinionista Antonio Cassano, che come al solito non ha utilizzato parole troppo dolci nei confronti della squadra bianconera e del gioco di mister Massimiliano Allegri.

L'ex giocatore di Roma e Real Madrid ha dichiarato sui propri canali social che la Juventus ha iniziato il 2023 come aveva finito il 2022, ossia difendendo bene, ma senza migliorare la qualità del gioco, aggiungendo quindi di aspettarsi di più dalla formazione bianconera

Antonio Cassano nelle scorse ore ha dichiarato sui propri canali social: “La Juventus ha iniziato il 2023 così come aveva finito il 2022.

Zuppa o pan bagnato è la stessa cosa. Ha vinto, spero che con l’anno nuovo riesca a fare tre passaggi".

Poi ha proseguito: "È sempre la stessa storia, vincono all’ultimo segnando un gol e difendendo bene. Ha vinto una partita importantissima con un grave errore del portiere della Cremonese. È la settima consecutiva, ma dalla Juve mi aspetto sempre di più”.

La classifica della Juventus e le partite in programma nel corso del mese di gennaio

Relativamente alla classifica di Serie A, in questo momento i bianconeri sono da soli al terzo posto, con due punti di ritardo dal Milan (secondo e pronto a giocare contro la Roma nella 17^ giornata di campionato). Il primo posto è invece distante al momento sette punti dai bianconeri, visto che il Napoli capolista si trova a quota 41 punti, dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter.

Proprio i nerazzurri sono invece al quarto posto, a un punto di ritardo dai bianconeri.

La Juventus questo sabato 7 gennaio affronterà l'Udinese in casa alle ore 18, successivamente venerdì 13 gennaio giocherà il big match contro il Napoli in trasferta alle ore 20:45. Per i bianconeri ci sarà poi la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza (sfida in gara unica, in programma a Torino giovedì 19 gennaio alle ore 21), mentre successivamente la squadra di Allegri giocherà in campionato in casa contro l'Atalanta (domenica 22 gennaio alle ore 20:45) e poi nuovamente contro il Monza anche in Serie A, domenica 29 gennaio alle ore 15.