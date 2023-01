Juventus e Inter starebbero osservando l'evolversi della situazione in casa Roma per quanto concerne Chris Smalling, centrale difensivo inglese che potrebbe liberarsi a parametro zero nella prossima estate. Inoltre, la Juve guarderebbe ai giallorossi anche per il profilo di Nicolò Zaniolo.

Calciomercato, Juventus e Inter guarderebbero in casa Roma per il profilo di Chris Smalling

Nella prossima campagna acquisti estiva, sia la Juventus che l'Inter potrebbero dover cercare un difensore centrale per potenziare la propria rosa. I bianconeri, vorrebbero infatti accostare a Gleison Bremer un profilo più giovane rispetto a Leonardo Bonucci, mentre l'Inter, qualora non riuscisse a trovare un accordo per rinnovare il contratto a Milan Skriniar, dovrebbe ingaggiare un nuovo giocatore.

Entrambe le società guarderebbero in casa Roma seguedo la situazione Chris Smalling: lo stopper inglese, andrà in scadenza di contratto con i giallorossi a fine stagione e tra le parti ci sarebbe uno stallo per il prolungamento. L'entourage del giocatore classe '89 chiederebbe alla Roma due anni di contratto alle medesime cifre percepite finora dal calciatore, mentre la società capitolina vorrebbe prolungare anno dopo anno.

Lo stesso general manager della Roma Thiago Pinto, nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di Smalling: "Vogliamo tenerlo, lui deve darci una risposta. Ha una clausola per liberarsi. Lo abbiamo pagato 15 milioni più commissioni, e percepisce un ingaggio di 4 milioni.

La Roma ha investito tanto su di lui, aspettandolo con pazienza durante gli infortuni. Sa che teniamo a lui".

Qualora le cose non dovessero cambiare in casa Roma, sia Juventus che Inter potrebbero aspettare il termine della stagione per provare ad assicurarsi le prestazioni sportive di Smalling senza dover pagare il costo del suo cartellino.

Oltre a Smalling la Juventus osserverebbe anche Nicolò Zaniolo

La Juventus oltre a Smalling guarderebbe in casa Roma anche per il profilo di Nicolò Zaniolo: l'esterno offensivo giallorosso, non andrà in scadenza di contratto a fine stagione come l'inglese ma nel 2024, circostanza che permetterebbe ai giallorossi di trattare con l'agente del calciatore con meno urgenza.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, l'entourage di Zaniolo e la Roma starebbero faticando a trovare un accordo e per questo la Juventus potrebbe nuovamente bussare a Trigoria nella prossima estate per presentare un'offerta da circa 30 milioni di euro.