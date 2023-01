La Juventus riparte con un inizio di gennaio impegnativo fra campionato e Calciomercato. Allegri sta recuperando gradualmente tutti quei giocatori che nella prima parte di stagione a causa degli infortuni non ha avuto disponibili. Fra questi anche Chiesa e Di Maria, che rappresentano sicuramente due dei migliori giocatori del campionato italiano, come sottolineato da una recente intervista anche da Roberto Mancini. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il commissario tecnico della nazionale italiana ha dichiarato che se Chiesa e Di Maria stanno bene è difficile non farli giocare.

Ha poi aggiunto che i tanti infortuni che hanno riguardato la rosa bianconera nella prima parte di stagione sono serviti anche per valorizzare i giovani, come ad esempio Fagioli e Miretti. Una situazione che è stata utile anche per la nazionale italiana, che può contare su giovani davvero interessanti. Fra questi Mancini ha voluto inserire anche Moise Kean, che prima della pausa mondiale ha dimostrato tutti i suoi miglioramenti segnando gol decisivi contro il Verona e l'Inter. Sulla lotta scudetto Mancini ha dichiarato che è difficile fare pronostici ma certamente il Napoli ha buone possibilità, non solo perché attualmente ha otto punti di vantaggio sul Milan e dieci sulla Juventus. Il tecnico ha dichiarato che in una stagione i momenti di difficoltà capitano sempre, magari se non ci fosse stata questa pausa mondiale per il Napoli sarebbe potuto arrivare fra novembre e dicembre.

Il tecnico Mancini ha parlato dei giovani cresciuti in questa stagione nella Juventus

'L’ho vista giocare a volte bene e altre meno. Però ha avuto un sacco di infortuni che, buon per noi, hanno dato spazio a giovani che hanno un futuro in Nazionale'. Queste le dichiarazioni di Roberto Mancini alla Gazzetta dello Sport in merito alla crescita dei giovani della Juventus.

Sull'argomento ha aggiunto: 'Se Chiesa e Di Maria stanno bene difficile non farli giocare ma Allegri sa adeso cosa possono dargli giovani come Fagioli, Miretti e Kean'. Sulla lotta scudetto il commissario tecnico della nazionale italiana ha dichiarato: 'Il Napoli ha buone possibilità, oltre ai punti di vantaggio ha un gruppo organizzato con l'aggiunta di due-tre giocatori forti'.

Il match Napoli-Juventus è previsto il 13 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona

Sarà un mese impegnativo quello per la società campana, non solo per il match contro l'Inter ma anche per quello contro la Juventus previsto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 13 gennaio alle ore 20:45. Sarà un mese importante che potrebbe decidere in parte la lotta per il campionato, anche se ci sono società che possono ancora lottare insieme ai campani come Milan e Inter.