Dusan Vlahovic sta recuperando dal problema alla pubalgia e potrebbe recuperare se non per il match contro l'Udinese per quello contro il Napoli. Il giocatore è considerato molto importante dalla società bianconera per il presente e per il futuro, considerando che a giorni compirà 23 anni e sarebbe finito nel mirino di società inglesi.

La Juventus in questo momento non vorrebbe cederlo, l'eventualità di una sua partenza si potrebbe concretizzare solo se dovesse arrivare un'offerta da circa 90 milioni di euro, come conferma il Corriere dello Sport.

Attualmente però non ci sarebbe società pronte ad offrire tale somma, anche le inglesi che valuterebbero il giocatore più o meno la somma che la Juventus lo ha pagato, ovvero circa 75 milioni di euro. Si è parlato di un interesse del Manchester United per Vlahovic, dell'Arsenal e del Chelsea, tutte alla ricerca di un rinforzo nel settore avanzato a gennaio.

In questa stagione Vlahovic è stato condizionato dalla pubalgia, che non gli ha permesso di dare un grande contributo soprattutto a novembre alla Juventus e a dicembre con la nazionale serba al mondiale in Qatar. Dovrebbe però recuperare per il match contro il Napoli previsto il 13 gennaio o eventualmente per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza.

La stagione fin qui disputata da Vlahovic

Il giocatore Dusan Vlahovic nonostante la pubalgia che lo ha condizionato molto anche nella prima parte di stagione ha disputato nel campionato italiano fino ad adesso 10 match segnando 6 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 5 match con un gol e un assist in Champions League e 2 match con un gol ed un assist in Nations League.

A questi bisogna aggiungere anche il gol segnato al mondiale in Qatar con la nazionale serba, che non è servito per evitare la sconfitta della sua nazionale contro la Svizzera.

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Si cerca un terzino destro che possa giocare anche a centrocampo, un'alternativa a Cuadrado anche in previsione di un addio del colombiano in scadenza di contratto a giugno. Si parla anche di cessioni a gennaio, piace McKennie, con il Wolverhampton che sarebbe pronta a spendere 40 milioni di euro per il giocatore.