La Juventus nelle ultime stagioni ha valorizzato diversi giovani grazie al lancio della formazione under 23, attualmente denominata Next Gen. Sono diversi i giovani cresciuti nella seconda squadra bianconera che attualmente fanno parte della rosa a disposizione di mister Allegri, ad esempio Matias Soulé, Nicolò Fagioli e Fabio Miretti.

Proprio dei due giocatori italiani ha parlato in una recente intervista Emiliano Viviano: il portiere italiano del Karagumruck ha sottolineato di aver parlato con il suo attuale tecnico Andrea Pirlo, il quale li riterrebbe due elementi di qualità.

Il portiere italiano classe '85 (ex Sampdoria e Fiorentina) ha inoltre rivelato che lo scorso anno il presidente del club turco in cui gioca aveva notato le qualità di Miretti e avrebbe pure provato, senza successo, a prenderlo in prestito.

Attualmente sia Fagioli che Miretti sono parte integrante del progetto sportivo bianconero di mister Max Allegri e hanno già disputato diversi match nella prima parte di stagione.

Le parole di Emiliano Viviano su Fagioli e Miretti

"Con Pirlo abbiamo parlato di Fagioli e Miretti. A lui piacciono da morire. Sono calciatori diversi: Fagioli è bravo in costruzione, Miretti ha più gamba. Pirlo li ritiene forti entrambi", sono queste le dichiarazioni di Emiliano Viviano in una recente intervista a Calciomercato.it.

Il portiere italiano del Karagumruck si è soffermato in particolare su Miretti, di cui ha detto: “Non lo conoscevo. Per primo me ne ha parlato il mio presidente a inizio della scorsa stagione. Lo aveva visto in un paio di partite della Primavera e aveva detto 'Questo è forte'. Ha provato anche a farselo prestare. Non credo che il ragazzo lo abbia nemmeno saputo".

A quanto pare non ci sarebbe mai stata la volontà della Juventus di cederlo.

La stagione fin qui disputata da Nicolò Fagioli e Fabio Miretti

Il classe 2001 Nicolò Fagioli, reduce da una promozione in Serie A ottenuta con la Cremonese, dopo un inizio di stagione in cui non aveva raccolto molto minutaggio, gradualmente è diventato spesso un titolare della Juventus, disputando fino ad adesso sette match nel campionato italiano, segnando due gol (contro Lecce e Inter), inoltre ha messo insieme anche due presenze in Champions League.

Fabio Miretti, classe 2003, invece ha giocato fino ad adesso 13 presenze nel campionato italiano (fornendo anche un assist) e cinque in Champions League.