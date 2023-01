Giovani e di qualità. Sembra essere questa la strategia di mercato della Juventus, che nelle ultime stagioni ha investito molto nel settore giovanile acquistando giovanissimi da far crescere in Primavera e poi nell'under 23. A questi a breve potrebbe aggiungersi un altro talento che si sta mettendo in evidenza nel calcio argentino. Di certo la vittoria del mondiale da parte della nazionale sudamericana ha dato ulteriore visibilità ai giovani del campionato argentino, a tal riguardo la società bianconera starebbe valutando un nuovo rinforzo giovane per giugno.

Piacerebbe molto alla Juve il calciatore Valentin Barco, terzino sinistro classe 2004 del Boca Juniors, uno dei migliori giovani del calcio argentino. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni ma avendo il contratto in scadenza a dicembre 2023 c'è il rischio che possa lasciare a parametro zero il Boca Juniors. La Juve potrebbe fare un'offerta al Boca a giugno.

Piacerebbe il giovane Barco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando il post Alex Sandro e potrebbe acquistare il giovane Valentin Barco, giocatore del Boca Juniors in scadenza di contratto a dicembre 2023. Difficile infatti la permanenza del brasiliano, in scadenza di contratto a giugno e che guadagna circa 6 milioni di euro a stagione.

Si parla per lui di un trasferimento in una società turca. Potrebbe sostituirlo Valentin Barco, anche de difficilmente farà il titolare essendo un classe 2004. Per questo potrebbe arrivare come alternativa sulla fascia sinistra difensiva, con la Juventus che potrebbe acquistare Alejandro Grimaldo del Benfica. Lo spagnolo ha dimostrato in questa stagione di essere un giocatore di qualità sia nel campionato portoghese che in Champions League.

Ne sa qualcosa la Juventus, eliminata proprio dal Benfica nei gironi della massima competizione europea.

Giovani e di qualità, l'obiettivo della società bianconera è continuare a valorizzare giovani nella rosa della prima squadra, non solo acquistando i migliori giovani del calcio europeo e sudamericano ma anche attingendo al settore giovanile.

Non è un caso che facciano parte della prima squadra già in questa stagione giocatori come Soulé, Iling Junior e Miretti, oltre a Fagioli, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito alla Cremonese.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe continuare a ringiovanire la rosa acquistando anche un altro classe 2004 per il dopo Cuadrado. Piacerebbe Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola. A proposito di giovani piace anche il portiere Marco Carnesecchi, attualmente in prestito alla Cremonese.