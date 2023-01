La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui difficilmente farà investimenti importanti, ma potrebbe rinforzare solo la fascia difensiva destra, considerando che manca un'alternativa a Cuadrado. Gran parte delle trattative di mercato potrebbero essere definite a giugno, considerando che tanti giocatori potrebbero lasciare Torino. Fra questi anche Leandro Paredes, che potrebbe far ritorno al Paris Saint Germain. Dalla società francese potrebbe arrivare un altro centrocampista. Piace molto Fabian Ruiz, che attualmente sarebbe considerato una riserva nella squadra francese.

Acquistato nel recente Calciomercato estivo per circa 23 milioni di euro, lo spagnolo sarebbe pronto a ritornare nel campionato italiano in una squadra come la Juventus che lotta per vincere. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 30 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità che il Paris Saint Germain valuti una cessione in prestito con diritto di riscatto del centrocampista. Il giocatore in questa stagione fino ha disputato con la società francese 17 match fra campionato, Coppa e Champions League, gran parte delle quali partendo dalla panchina. Ha anche fornito un assist decisivo ad un suo compagno. Un ruolo da riserva che non sarebbe gradito al giocatore pronto a valutare una nuova esperienza professionale in cui giocare titolare.

Fra l'altro il poco minutaggio raccolto nella prima parte di stagione non lo ha agevolato per il mondiale, non è stato convocato dall'oramai ex commissario tecnico della nazionale spagnola Luis Enrique.

Possibile rinforzo per il centrocampo Fabian Ruiz a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da calciomercato.it il centrocampista Fabian Ruiz potrebbe lasciare il Paris Saint Germain a giugno.

Lo spagnolo non sarebbe felice del poco minutaggio raccolto nella società francese e sarebbe pronto a considerare una nuova esperienza professionale. Gradirebbe un ritorno nel campionato italiano e potrebbe valutare un'offerta della Juventus. Sarebbe un rinforzo importante perché garantirebbe qualità e inserimenti a centrocampo.

Fra l'altro, è di piede sinistro e potrebbe sostituire Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante gennaio. Potrebbe arrivare un terzino destro come alternativa a Cuadrado. Per quanto riguarda giugno Fabian Ruiz potrebbe non essere l'unico spagnolo ad approdare nella società bianconera. Per il dopo Alex Sandro si valuta Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.