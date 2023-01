La Juventus nelle ultime stagioni ha investito molto nei giovani, con il lancio dell'Under 23 bianconera che è servita a valorizzare soprattutto quei giocatori cresciuti nel settore giovanile bianconero. Anche in prima squadra però sono arrivati giovani, su tutti Kaio Jorge, acquistato nel Calciomercato estivo del 2021 e inserito subito in prima squadra. Lo stesso potrebbe essere per Valentin Barco, terzino sinistro del Boca Juniors in scadenza di contratto con la società argentina a dicembre 2023. Questo significa che a giugno si potrà acquistare a prezzo vantaggioso.

Il classe 2004 può giocare terzino sinistro ma anche centrocampista e quindi si può adattare in un eventuale difesa a quattro o in un centrocampo a cinque. Valentin Barco è un giovane che piace e la Juventus starebbe lavorando al dopo Alex Sandro, che è in scadenza di contratto con la società bianconera e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale. Barco potrebbe arrivare come alternativa al titolare, non è un caso che la Juventus stia lavorando all'acquisto di un altro terzino sinistro. A tal riguardo piace molto Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società portoghese. Per lui si parla di una nuova intesa contrattuale da tre stagioni con la società bianconera.

Possibile l'arrivo di Valentin Barco a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Valentin Barco. L'argentino classe 2004 è in scadenza di contratto con il Boca Juniors e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale. Arriverebbe ad un prezzo vantaggioso nel calciomercato estivo.

Difficile però possa arrivare per giocare titolare, quindi si valuta per lui un ruolo di alternativa. A tal riguardo, le ultime indiscrezioni di mercato rivelano che la Juventus starebbe lavorando all'ingaggio di Grimaldo. Tornando a Valentin Barco, dopo aver giocato nella nazionale argentina Under 15 ed essere stato convocato nell'Under 16, è diventato parte integrante dell'Under 20 giocando il suo primo match a maggio 2022.

Attualmente conta due match disputati con la rappresentative giovanile argentina. Un giovane cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors e che potrebbe decidere di fare un'esperienza professionale nel campionato italiano, un po' come è successo a Matias Soulé, arrivato nella società bianconera a gennaio 2020.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui potrebbe rinforzare la fascia destra difensiva. Piace molto Ivan Fresneda, difficile però che lo spagnolo arrivi senza una cessione importante. Se dovesse partire McKennie, la società bianconera potrebbe investire sullo spagnolo, valutato circa 20 milioni di euro dal Valladolid. Per quanto riguarda invece il centrocampista americano piace a diverse società inglesi.