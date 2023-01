La Juventus ha vinto l'ottavo match consecutivo in campionato grazie alla vittoria per 1-0 sull'Udinese ed è attualmente seconda in classifica a -7 dal Napoli primo. Venerdì 13 gennaio ci sarà l'attesa sfida di campionato proprio allo stadio Diego Armando Maradona che dirà molto delle ambizioni della squadra bianconera, che ha ritrovato equilibrio e compattezza. Zero gol subiti nelle ultime otto partite e 24 punti totali, con Allegri che ha consolidato la propria posizione nella società bianconera.

Attualmente è infatti uno dei responsabili della gestione sportiva insieme a Federico Cherubini e dovrebbe rimanere a Torino anche nella stagione 2023-2024 anche in considerazione di un contratto da 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025.

Le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna, nello specifico da elnacional, rivelano come Allegri dovrebbe essere confermato nella società bianconera ma non come tecnico, bensì come direttore generale dell'area sportiva. La società bianconera ha fiducia della capacità gestionali del toscano e come tecnico sarebbe affascinata da tempo dall'ipotesi Zinedine Zidane, a maggior ragione dopo il prolungamento di contratto di Didier Deschamps come commissario tecnico della nazionale francese fino a giugno 2026 che ha chiuso all'ex fantasista di Juventus e Real Madrid una possibilità di approdo proprio sulla panchina della nazionale transalpina.

Possibile ingaggio di Zidane come nuovo tecnico nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dunque ingaggiare nella stagione 2023-2024 come nuovo tecnico Zinedine Zidane. Questo però non significherebbe addio di Massimiliano Allegri ma solo un nuovo ruolo per il toscano, che diventerebbe il direttore generale dell'area sportiva anche in considerazione del contratto con la Juve fino a giugno 2025.

Da capire eventualmente se sarà confermato come direttore sportivo Federico Cherubini, che al momento ha la fiducia della società bianconera.

Molto dipenderà anche dalla seconda parte di stagione dei bianconeri, se dovessero arrivare vittorie importanti Allegri potrebbe essere confermato come tecnico, arriverebbero invece un nuovo direttore generale ed eventualmente un nuovo direttore sportivo.

In tal caso Cherubini potrebbe rimanere nella società bianconera con un altro ruolo dirigenziale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe fare almeno un acquisto a gennaio. Allegri e Cherubini potrebbero decidere di rinforzare la fascia destra difensiva, considerando che non c'è in rosa una vera alternativa a Cuadrado. Per quanto riguarda invece giugno potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera Adrien Rabiot, Juan Cuadrado e Alex Sandro con Paredes che potrebbe invece non essere riscattato dal PSG.