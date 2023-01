La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo non solo dal punto di vista sportivo ma anche giudiziario. Le indagini da parte della Procura di Torino e della Consob proseguono in riferimento alle presunte plusvalenze fittizie e al possibile falso in bilancio. Una situazione che ha portato alle dimissioni di Agnelli per permettere alla società bianconera nell'eventualità di un processo di difendersi il meglio possibile. Come è noto il presidente dimissionario continua ad essere uno dei proprietari della società bianconera avendo quote di Exor, holding controllante la Juventus.

Per questo come scrive il sito calciomercato.it dopo l'eventuali vicende giudiziaria che potrebbero riguardare la società bianconera Agnelli potrebbe ritornare a essere il presidente, magari con un nuovo ruolo all'interno di Exor. Non è da scartare però la possibilità che l'ex presidente della società bianconera esca del tutto dalla società bianconera e si dedichi ad altri progetti lavorativi. Fra l'altro insieme a suo cugino John Elkann fa parte del direttivo di Stellantis, holding multinazionale olandese produttrice di autoveicoli. Questo confermerebbe come il rapporto professionale ed umano fra i due cugini sia collaborativo ed ideale. Sarà però interessante capire quale potrebbe essere il futuro societario e quanto potrebbero rimanere alla Juventus il nuovo presidente Gianluca Ferrero e il nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino, che ha sostituito il dimissionario Maurizio Arrivabene.

Agnelli potrebbe ritornare presidente dopo le eventuali vicende giudiziarie

Come scrive calciomercato.it una delle ipotesi per il futuro professionale di Andrea Agnelli potrebbe essere il ritorno alla Juventus da presidente. Molto dipenderà dall'evoluzione della vicenda giudiziaria che potrebbe riguardare la società bianconera in merito al possibile falso in bilancio e alle presunte plusvalenze fittizie.

C'è quindi la possibilità di rivederlo alla guida della società bianconera anche perché uno dei proprietari avendo delle quote con la Exor, holding controllante la Juventus. C'è però anche la possibilità di un suo addio dalla stessa, in tal caso dovrà essere liquidato. Le quote attualmente in mano ad Agnelli potrebbero garantirgli una somma di circa 1 miliardo di euro.

Il Consiglio d'Amministrazione della Juve è atteso il 18 gennaio

La Juventus ha nominato il nuovo Consiglio d'Amministrazione, che si incontrerà per la prima volta in data 18 gennaio. Sarà importante anche per capire le decisioni di mercato che potrebbero arrivare a gennaio. Come già dichiarato in precedenza il nuovo presidente è Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, che lavorerà nella gestione sportiva insieme al direttore sportivo Federico Cherubini e al tecnico Massimiliano Allegri.