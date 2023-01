La Juventus nell'ultima stagione è ritornata ad attingere al mercato dei parametri zero ingaggiando Paul Pogba e Angel Di Maria. Due rinforzi che però ancora non hanno dato quel contributo che ci si aspettava a causa degli infortuni che li hanno riguardati. Questo però non significa che la società bianconera possa decidere di valutare altri acquisti senza costo di cartellino. Piace ad esempio Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica, per quanto riguarda invece il settore avanzato si starebbe valutando l'ingaggio di Wilfried Zaha, anche lui come lo spagnolo in scadenza di contratto a giugno con il Crystal Palace.

Il classe 1992 sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale dopo tante stagioni disputate nel campionato inglese fra Manchester United e Crystal Palace. Il giocatore inglese può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato, piacerebbe oltre alla Juventus anche al Barcellona, che cerca un'alternativa importante nel ruolo di punta. Il gioco degli spagnoli lo valorizzerebbe. In questa stagione Zaha ha disputato fino ad adesso 17 match Fa Cup e campionato inglese segnando 6 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. La Juventus lo ingaggerebbe anche perché avrebbe il vantaggio dal regime agevolato per l'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri. Zaha fra l'altro può giocare prima e seconda punta, potrebbe quindi rappresentare l'alternativa a Vlahovic ma eventualmente anche a Milik, che Allegri sta schierando soprattutto seconda punta in questa stagione.

Possibile l'ingaggio di Zaha a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe decidere di ingaggiare Wilfried Zaha a giugno 2023. Il nazionale ivoriano con passaporto inglese piacerebbe molto alla società bianconera perché può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato e potrebbe adattarsi non solo nel 3-5-2 ma anche nel 4-3-3.

Sul giocatore ci sarebbe anche il Barcellona. La volontà del giocatore sarebbe quella di fare una nuova esperienza professionale dopo diverse stagioni nel Crystal Palace. Ebbe un'esperienza professionale anche nel Manchester United, ma non riuscì a dare un grande contributo ritornando poi al Crystal Palace. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi in caso di partenza di una delle punte attualmente nella società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche per rinforzare la difesa. Con il possibile addio di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno con la società bianconera, potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, anche lui con un'intesa contrattuale con il Benfica in scadenza a giugno.