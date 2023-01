Dopo la sconfitta per 5-1 della Juventus contro il Napoli, tanti opinionisti hanno criticato il gioco proposto dalla squadra Massimiliano Allegri, ma anche il modo con cui il tecnico ha presentato il match nella conferenza stampa della vigilia.

A parlare della situazione della squadra bianconera a Sky Calcio Club è stato recentemente anche Alessandro Del Piero. L'ex giocatore della Juventus ha affermato che secondo lui non è il caso di esonerare Massimiliano Allegri, soprattutto considerando il fatto che in questo momento il Napoli fa praticamente un campionato diverso rispetto alle altre, non è un caso che Milan, Inter e Juventus siano molto vicine in classifica.

Secondo Del Piero il lavoro di Allegri dovrà essere valutato a fine stagione e non adesso, anche perché i bianconeri sono in lotta per i primi posti. Inoltre l'ex capitano bianconero ha lasciato intendere che i recenti cambiamenti societari indirettamente potrebbe condizionare il clima nello spogliatoio della squadra.

Alessandro del Piero ha parlato della Juventus

'Il cambiamento societario della Juventus? Sono cose che si avvertono nello spogliatoio, soprattutto a metà stagione quando vedi dei dirigenti andare via. Si avvertono a livello emotivo, ma anche per un discorso di equilibri all'interno della squadra', sono queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero a Sky Calcio Club.

L'ex giocatore della Juventus ha aggiunto: 'O la squadra si ricompatterà intorno al tecnico, oppure si rischia di incrementare la situazione difficile nella società'.

Poi Del Piero ha parlato anche di Max Allegri, sottolineando: 'Ci sono tanti punti di domanda sulla Juve, c'è una zona d'ombra, eppure Allegri secondo me non è da esonerare, la squadra ha recuperato ed è ai primi posti, dietro un Napoli che sta facendo un altro campionato'.

La Juventus, fra i prossimi impegni e il mercato

Intanto la Juventus tornerà in campo questo giovedì 19 gennaio in Coppa Italia contro il Monza, mentre domenica 22 giocherà in campionato contro l'Atalanta.

La società bianconera nelle prossime settimane potrebbe sostenere il lavoro del tecnico Allegri acquistando un terzino destro che possa dare un'alternativa valida a Cuadrado. A tal riguardo fra i preferiti ci sarebbe Ivan Fresneda, spagnolo del Real Valladolid valutato circa 20 milioni di euro. Il suo eventuale arrivo potrebbe concretizzarsi, però, solo se dovesse esserci una cessione importante.