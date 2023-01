Dopo il pesante ko in campionato contro il Napoli scappato a +10, la Juventus di Massimiliano Allegri cerca l'immediato riscatto in Coppa Italia. Domani ore 21:00, all'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno il Monza di Raffaele Palladino che sta vivendo un ottimo momento di forma ed arriva dal successo esterno contro la Cremonese.

Juve, tanti cambi per Allegri. In attacco, spazio a Kean

Per quanto riguarda la probabile formazione, Allegri è pronto a cambiare rispetto alla sconfitta del Maradona contro la formazione di Spalletti. In porta, spazio a Perin che verrà protetto dalla difesa a tre formata da Gatti, Bremer e Rugani.

A centrocampo ritorna Paredes dal primo minuto, coadiuvato da Mckennie e Fagioli mentre sulle corsie esterne spazio a Soulè con Chiesa che potrebbe esser riproposto da titolare per aumentare il minutaggio in vista di impegni importanti. In attacco, Miretti che dovrebbe affiancare Moise Kean che ritorna titolare. Possibile inizio dalla panchina per Milik e Angel Di Maria che potrebbero subentrare a gara in corso, in caso di necessità.

Buone notizie anche sul fronte infortunati. Dusan Vlahovic e Paul Pogba hanno svolto delle sedute con il gruppo ma non sanno arruolabili per la sfida contro il club brianzolo. L'attaccante serbo ed il centrocampista francese potrebbe strappare una convocazione già a partire dalle prossime partite.

Così come Juan Cuadrado che potrebbe esser recuperato già a partire dal big match di domenica contro l'Atalanta, fondamentale per blindare una posizione in Champions League.

Monza, 3-4-2-1 per Palladino. Torna Sensi dall'inizio

Grande momento di forma per il Monza di Raffaele Palladino che arriva da tre risultati utili consecutivi in questo 2023.

Il club brianzolo ha conquistato 5 punti nelle ultime tre partite, frutto della vittoria contro la Cremonese e dei pareggi prestigiosi contro Inter e Fiorentina.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico Palladino è pronto a confermare il suo 3-4-2-1: Cragno in porta; difesa a tre formata da Caldirola, Marlon e Izzo.

A centrocampo, ritorna dal primo minuto Stefano Sensi che completerà la mediana assieme a capitan Pessina. Sulle fasce, confermati Birindelli e soprattutto Carlos Augusto, tra i migliori esterni del campionato con 4 reti all'attivo.

Infine, sulla trequarti dovrebbero agire Ciurria e Dany Mota (in vantaggio su Caprari), pronti ad innescare l'unica punta Andrea Petagna.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Monza:

Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Soulè, Mckennie, Paredes, Fagioli, Chiesa; Miretti, Kean;

Monza: Cragno; Marlon, Izzo, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota; Petagna.