La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo, a maggior ragione dopo la pesante sconfitta contro il Napoli che ha evidenziato delle problematiche evidenti a livello di gioco. Al riguardo pesano senz'altro le assenze di Pogba, Cuadrado e Vlahovic, tutti però vicini al rientro. La punta è ritornata ad allenarsi a pieno coi compagni, difficile una sua convocazione per il match di Coppa Italia contro il Monza, potrebbe invece andare in panchina per la gara di campionato contro l'Atalanta.

Da mesi Dusan Vlahovic continua ad avere un problema di pubalgia che ne ha condizionato il rendimento con la Juventus ma anche al mondiale in Qatar dove ha giocato una sola partita da titolare con la nazionale serba.

A parlare di Vlahovic e della sua condizione fisica è stato di recente Carmine Esposito. L'agente, intervistato da 1 Station Radio, ha definito il problema di Vlahovic una scusa: quello di Dusan, secondo lui, sarebbe un carattere non facile con la Juventus che sarebbe però abile a nascondere eventuali dissidi con i propri giocatori. Per questo secondo Carmine Esposito la pubalgia di Vlahovic sarebbe una sorta di messa in scena dovuta ad un malumore che avrebbe in realtà il giocatore.

L'agente sportivo Esposito ha parlato della pubalgia di Vlahovic

'La pubalgia è una grossa scusa… Dusan ha il suo caratterino, anche se ha dimostrato di essere un ottimo calciatore'. Queste le dichiarazioni di Carmine Esposito a 1 Station Radio.

L'agente ha aggiunto: 'La Juventus, tuttavia, è sempre stata abile a celare questi problemi, il tutto sembra una messa in scena'. Parole importanti quelle di Esposito, anche se la pubalgia sembra essere un problema reale per il giocatore, che ha giocato solo un match da titolare al mondiale in Qatar con la nazionale serba. In questa stagione Vlahovic ha disputato 10 match in campionato con 6 gol ed 1 assist, a questi bisogna aggiungere 5 match con un gol ed un assist in Champions League.

La speranza è che quanto prima ritorni disponibile per Allegri, che ha bisogno dei gol dell'ex Fiorentina. Si è parlato molto di mercato riguardante Vlahovic nelle ultime settimane ma una sua eventuale partenza potrebbe concretizzarsi, eventualmente, solo nel Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

Servirà però un'offerta vicina ai 100 milioni di euro per far vacillare la Juventus dati gli 80 milioni investiti appena un anno fa.

Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi, su tutte l'Arsenal e il Tottenham di Antonio Conte. Molto del futuro professionale del giocatore dipenderà dall'impiego da parte di Allegri nella seconda parte di stagione e ovviamente dal suo rendimento in campo.