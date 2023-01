La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione molto impegnativa in cui dovrà cercare di arrivare nelle prime quattro in campionato. Sarà importante anche provare a vincere una competizione, ci riferiamo alla Coppa Italia e all'Europa League, anche perché la rosa bianconera è tale da poter arrivare a lottare per vincere una competizione. L'obiettivo minimo, però, rimane la qualificazione alla Champions League, non solo per motivi sportivi ma anche economici. Un'eventuale qualificazione alla competizione europea significherebbe almeno 30 milioni di euro, una somma importante che permetterebbe di alleggerire il bilancio societario.

il futuro professionale di Massimiliano Allegri sembra quindi dipendere proprio dal raggiungimento del quarto posto, almeno secondo il Corriere della Sera. Di certo, la sconfitta contro il Napoli è stata pesante ed avrebbe anche diminuito la fiducia della proprietà nei confronti del tecnico. Ci si aspetta però una Juventus diversa già contro il Monza in Coppa Italia e in campionato contro l'Atalanta, in un match difficile se consideriamo che i bergamaschi stanno vivendo un momento di forma importante. La conferma è arrivata dal 8 a 2 della squadra di Gasperini contro la Salernitana, che ha portato all'esonero di Davide Nicola.

Allegri potrebbe essere confermato sulla panchina della Juventus con il quarto posto in campionato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe confermare Massimiliano Allegri per la stagione 2023-2024 nel caso in cui il tecnico arrivi quarto in campionato, che significherebbe qualificazione alla Champions League.

Il tecnico, starebbe gradualmente perdendo la fiducia della proprietà, soprattutto dopo la sconfitta contro il Napoli per 5 a 1. Pesa, infatti, non tanto la vittoria dei campani quanto il modo in cui hanno battuto la Juve, con la squadra di Allegri che nel secondo tempo ha subito anche dal punto di vista psicologico la superiorità tecnica del Napoli.

Intanto, diverse indiscrezioni di mercato confermano come la società bianconera potrebbe affidarsi dalla stagione 2023-2024 ad un tecnico come Zidane, attualmente senza squadra dopo che la Federazione francese ha deciso di confermare sulla panchina della nazionale Didier Deschamps.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe agevolare il lavoro di Allegri con l'acquisto di almeno un terzino destro, un'alternativa a Juan Cuadrado che è vicino al rientro dopo il problema al ginocchio che lo ha riguardato nelle ultime settimane. Si parla molto del possibile arrivo di Ivan Fresneda, terzino spagnolo del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola.