Fra i tanti gli investimenti fatti dalla Juventus sui giovani negli ultimi anni c'è anche il difensore centrale olandese classe 2005 Dean Huijsen, acquistato dal Malaga nell'estate del 2021.

Il giocatore è stato recentemente convocato da Allegri in prima squadra per le recenti amichevoli della Juventus di fine dicembre. Nell'ambiente bianconero c'è fiducia nel giocatore, elogiato sia da Montero che da Allegri in alcune recenti interviste. Il suo contratto è in vigore fino a giugno 2024, ma la società bianconera ha già incontrato il suo agente sportivo per un prolungamento.

La volontà delle parti pare essere quella di proseguire insieme e l'inizio 2023 potrebbe essere decisivo per allungare la durata contrattuale per altre due stagioni. Gradualmente il giocatore potrebbe essere inserito nella Juventus Next Gen e in prospettiva diventare utile anche per la prima squadra.

Il giocatore Huijsen potrebbe prolungare il contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giovane Dean Huijsen sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus. La sua intesa contrattuale attuale va in scadenza a giugno 2024 e la volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme.

Di recente Allegri lo ha schierato anche nelle amichevoli della Juventus di fine dicembre.

Segnale evidente della fiducia della società bianconera nei confronti dell'olandese classe 2005. In questa stagione il difensore ha giocato fino ad adesso otto partite nel campionato Primavera segnando tre gol, a questi bisogna aggiungere sei match in Youth League con tre gol segnati.

Dean Huijsen ha giocato il suo primo match con la nazionale under 18 olandese a settembre

Dean Huijsen è nato il 14 aprile 2005 ad Amsterdam. Dopo essere cresciuto calcisticamente in Olanda, nel 2015 era passato nelle giovanili del Malaga, club spagnolo. Poi è arrivato a Torino nell'estate del 2021 per circa 200 mila euro

Il difensore è cresciuto molto nell'ultima stagione: non è escluso che possa già essere inserito nella formazione Next Gen nella seconda parte di stagione, anche se mister Paolo Montero conta sull'olandese per la Youth League.

Dopo aver giocato nella nazionale under 17 dell'Olanda, a settembre 2022 il centrale difensivo ha disputato il suo primo match nell'under 18, ma gradualmente potrebbe essere inserito nella nazionale under 21 degli orange, molto dipenderà ovviamente dalla crescita che riuscirà ad avere anche con la maglia bianconera.