Nel tardo pomeriggio di ieri 3 gennaio, la Juventus ha lasciato Torino per andare a Cremona, dove oggi 4 gennaio alle ore 18:30 la Juve affronterà la Cremonese.

Per questa partita Massimiliano Allegri ha diverse assenze e quindi ha studiato alcune novità di formazione. Inoltre, alcuni calciatori sono rientrati solo pochi giorni fa dopo gli impegni al mondiale. Per questo motivo il tecnico della Juventus, nel risveglio muscolare in hotel, ha provato un 3-5-1-1 con Federico Gatti e Matias Soulè tra i titolari e Adrien Rabiot e Moise Kean fuori dall'undici iniziale.

Allegri cambia

Massimiliano Allegri per la gara contro la Cremonese sta pensando ad alcuni cambi di formazione. La Juventus, nel match di oggi 4 gennaio, dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1: in porta ci sarà Wojciech Szczesny, che ha superato il problema al collo accusato contro lo Standard Liegi. In difesa, invece, si ripartirà dalle certezze Gleison Bremer e Danilo, mentre Alex Sandro dovrebbe riposare. Al posto del numero 12 bianconero dovrebbe giocare Federico Gatti.

A centrocampo, invece, il dubbio più grande riguarda la corsia di destra, dove mancheranno Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio. In tal senso Allegri ha fatto diverse prove e alle fine avrebbe optato per la soluzione Matias Soulè.

Insieme all'argentino, nel centrocampo a cinque, ci saranno Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli, Weston McKennie e Filip Kostic. Il numero 8 juventino sembra favorito su Adrien Rabiot. Il francese è rientrato solo il 29 dicembre dopo gli impegni al mondiale e per questo Allegri potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina per poi usarlo a gara in corso.

A disposizione della Juventus ci sarà anche Leandro Paredes, tornato a Torino solo il 2 gennaio.

Kean in panchina

Una delle sorprese di formazione della Juventus riguarda l'attacco. Infatti, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a non schierare nella formazione titolare Moise Kean. Il centravanti unico dovrebbe essere Arek Milik.

Il polacco dovrebbe essere coadiuvato da Fabio Miretti che agirà leggermente più indietro.

A disposizione della Juventus ci sarà anche Federico Chiesa. Il numero 7 juventino ha nelle gambe una ventina di minuti e Allegri dovrebbe inserirlo a gara in corso.

Intanto, il tecnico livornese, alla vigilia della gara contro la Cremonese, ha sottolineato che si aspetta una partita difficile: i grigiorossi potrebbero essere piuttosto "chiusi" e quindi per la Juventus potrebbe essere difficile trovare spazi.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulè, Fagioli, Locatelli, McKennie, Kostic; Miretti; Milik.