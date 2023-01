Secondo le ultime indiscrezioni Dusan Vlahovic e Paul Pogba starebbero migliorando le proprie condizioni fisiche e potrebbero tornare in campo con la Juventus per la fine del mese di gennaio, probabilmente per domenica 29, quando i bianconeri accoglieranno tra le mura amiche il Monza.

Juventus, Pogba e Vlahovic preparano il rientro in prima squadra

La Juventus in queste ultime settimane ha dovuto fare a meno di diversi calciatori fermi per infortunio, due su tutti Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Il francese, dopo i problemi accusati al ginocchio, la conseguente terapia conservativa e l'operazione al menisco destro, sta lentamente ritornando a calcare i campi di allenamento.

Prima la piscina, poi le prime corse, infine nelle scorse ore è tornato ad allenarsi con la squadra giovanile della Juventus. Il prossimo step per Pogba potrebbe essere rappresentato dal reintegro in prima squadra, ma un suo esordio in campionato non dovrebbe avvenire prima della fine del mese di gennaio.

Un discorso simile varrebbe per Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo, tormentato dai problemi causati dalla pubalgia, è tornato ad allenarsi con Pogba grazie a un lieve miglioramento delle condizioni. Come per il francese, l'obiettivo di Vlahovic potrebbe essere quello di rientrare tra i convocabili di Massimiliano Allegri per la fine di gennaio, in particolare per domenica 29, quando i bianconeri affronteranno il Monza di Raffaele Palladino.

Mazzia parla di Vlahovic: 'È un problema per Allegri, da quando è arrivato non ha dato tanto'

Restando in tema Vlahovic, del centravanti serbo ha parlato anche Bruno Mazzia, ex calciatore della Juventus degli anni '60, che nelle scorse ore ai microfoni di Juventusnews24 ha detto: "Quello che mi secca è sapere che il centravanti purtroppo non c’è.

In generale Vlahovic è un giocatore che va servito e se non viene servito è raro che inizi il gioco. Anche lì è un problema da risolvere per Allegri. Quando è arrivato sapevamo che alla Fiorentina aveva fatto bene, ma qui alla Juve non ha dato tanto anche per il discorso infortuni".

Mazzia ha poi aggiunto sull'argomento: "Bisogna rimediare e in fretta, anche perchè non vedo giocatori in grado di garantire un buon numero di gol".

Iachini su Vlahovic: 'Quando lo allenavo era giovane, ma si vedeva che aveva delle potenzialità innate'

Di Dusan Vlahovic ha parlato anche Beppe Iachini, tecnico che lo allenò ai tempi della Fiorentina.

Nelle scorse ore, ai microfoni di Tuttojuve.com, Iachini ha detto del serbo: "Era giovanissimo, ma già si intravedevano le innate potenzialità. Aveva una gran voglia di migliorare, infatti ero rimasto molto stupito dalla sua personalità. Ricordo che organizzavamo degli allenamenti specifici per aiutarlo ancor di più a crescere, lui è sempre stato molto volenteroso e non si è mai tirato indietro".