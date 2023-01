La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Le esigenze principali riguardano la difesa, in particolar modo la fascia destra difensiva considerando che serve un'alternativa a Cuadrado. Fra l'altro il colombiano è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà l'intesa contrattuale con la società bianconera. Fra i nomi fatti dai giornali, oltre ai soliti Fresneda e Karsdorp, c'è anche quello di Denzel Dumfries, giocatore dell'Inter che piace anche a diverse società inglesi. Ne ha parlato a Tv Play Fabio Santini: secondo il noto giornalista sportivo sono arrivate delle notizie in merito al possibile trasferimento dell'olandese nella società bianconera.

Secondo lui, però, si tratterebbe di fantacalcio semplicemente perché la Juventus, in questo momento, non ha la forza economica per acquistarlo a gennaio. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 50 milioni di euro, a meno che la Juve riesca ad alleggerire la rosa cedendo diversi giocatori, uno su tutti Weston McKennie, che la società bianconera valuta circa 40 milioni di euro. La prima parte di stagione di Dumfries è stata importante, al punto tale che Van Gaal ha deciso di confermarlo titolare la mondiale con la nazionale olandese, arrivata ai quarti di finale e sconfitta dall'Argentina ai calci di rigore. Difficile, per altro, che l'Inter possa cedere il giocatore ad una società in lotta per i primi posti del campionato come la società bianconera.

Il giornalista sportivo Santini ha parlato di Dumfries

'La Juventus sta cercando un giocatore di fascia destra che abbia una cifra abbordabile. Qualcuno, ma qui siamo nel fantacalcio, ha pensato che l’Inter potrebbe cedere Dumfries alla Juve, ma i bianconeri non hanno 50 milioni per convincere l’Inter a cederlo a gennaio'. Queste le dichiarazioni di Fabio Santini a Tv Play di Calciomercato.it.

Difficile, quindi, che Dumfries possa trasferirsi nella società bianconera, soprattutto a gennaio. In questa stagione, fino ad ora, il giocatore olandese ha disputato 17 match nel campionato italiano, con un gol e 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere un match di Coppa Italia (con l'Inter che si è qualificata ai quarti di finale battendo il Parma ai tempi supplementari) e 5 match con un gol in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la fascia destra difensiva acquistando un giocatore a prezzo vantaggioso a gennaio. Per quanto riguarda giugno, invece, con la possibile partenza a parametro zero di Alex Sandro potrebbe arrivare, come sostituto, lo spagnolo Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno.