La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente: i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juve dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze sono lì a dimostrarlo, anche se la società bianconera è pronta a ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni.

Non è però da scartare la possibilità di un'ulteriore penalizzazione dovuta alla manovra stipendi, c'è chi ipotizza altri 15 punti (come il Corriere dello Sport), altri invece parlano di una sanzione ancora più severa. Sui rischi a cui va incontro la Juventus ha voluto parlare Marco Bellinazzo.

Intervistato a Tmw news, il giornalista de Il Sole 24 Ore ha voluto escludere la possibilità di una retrocessione in Serie B per la squadra bianconera perché in tal caso si dovrebbero accertare un falso in bilancio e delle violazioni contabili molto complesse da poter dimostrare.

Bellinazzo ha escluso una possibile retrocessione in Serie B per la Juventus

'La retrocessione in Serie B è nelle teoriche sanzioni che possono essere applicate alla Juventus, ma per arrivare a ciò bisognerebbe accertare un falso in bilancio e quindi violazioni contabili'. Queste le dichiarazioni di Marco Bellinazzo a Tmw news. Il giornalista ha aggiunto: 'Le violazioni contabili dovrebbero essere tali da aver fatto trasparire alla Federazione che la Juve avesse dei requisiti economici e patrimoniali che invece non aveva'.

Difficile da dimostrare di tutto ciò, oltre al fatto che la società bianconera nelle ultime tre stagioni ha prodotto tre aumenti di capitale per un totale di 700 milioni di euro: 'Per questo mi sento escludere una retrocessione in Serie B per la Juventus'.

Le indagini sul possibile falso in bilancio e le ipotesi di un'ulteriore penalizzazione per la Juventus

La Juventus farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per cercare di riavere i 15 punti di penalizzazione subiti per il caso plusvalenze. Intanto proseguono le indagini sulla manovra stipendi.

Se fosse accertata un'irregolarità significherebbe aver prodotto falso in bilancio e quindi altri punti di penalizzazione in classifica.

C'è chi ipotizza gli stessi punti di penalizzazione assegnati per il caso plusvalenze, chi invece come il giornalista tifoso del Napoli Paolo Ziliani che parla invece di 40-45 punti di penalità. Secondo Ziliani la squadra bianconera rischierebbe quindi la Serie B proprio per i tanti punti di penalizzazione che difficilmente le consentirebbero di raggiungere la salvezza sul campo.