La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa fra calcio giocato, vicende giudiziarie e mercato. Difficile aspettarsi investimenti importanti a gennaio, la società bianconera lavorerà in previsione della stagione 2023-2024, con l'esigenza di migliorare una rosa che potrebbe lasciar partire diversi giocatori.

I fan attendono acquisti nel settore avanzato, con un un nome su tutti che piace alla società bianconera: si parla di Ademola Lookman attaccante nigeriano classe 1997 acquistato nel recente Calciomercato estivo dall'Atalanta.

Il giocatore alla sua prima stagione in Italia sta dimostrando tutta la sua bravura offensiva, tecnica, velocità e gol, una realizzazione è arrivata anche nel match fra Juventus-Atalanta finito 3 a 3. Fino ad adesso ha segnato 13 gol stagionali, 11 in campionato e 2 in Coppa Italia. Una crescita evidente del classe 1997 che avrebbe attirato l'interesse di diverse società, fra cui anche quello della Juve. Acquistato per 9 milioni di euro nel calciomercato estivo, la sua valutazione di mercato è incrementata in questa stagione. Il suo prezzo attuale è di 20 milioni di euro, che potrebbe incrementare a giugno. Può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato, centralmente ma eventualmente anche sulle fasce.

Ha giocato il suo primo nella nazionale nigeriana a marzo 2022 e fino ad adesso ha disputato 4 match nella rappresentativa segnando anche un gol.

Possibile offerta per Lookman

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare come rinforzo per il settore avanzato Ademola Lookman, punta nigeriana dell'Atalanta.

18 match disputati fino ad adesso nel campionato italiano, 11 gol segnati e 4 assist forniti ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere 1 match in Coppa Italia con 2 gol segnati che hanno contribuito alla qualificazione dell'Atalanta ai quarti di finale battendo lo Spezia. Un giocatore che potrebbe essere molto utile alla società bianconera e che attualmente ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Molto dipenderà dal futuro professionale di Angel Di Maria, che nell'intervista post match di Juventus-Atalanta non ha scartato la possibilità di una permanenza nella società bianconera anche nella stagione 2023-2024. Molto dipenderà dalla volontà della Juve di confermare un giocatore che sta dimostrando di essere un giocatore importante per la squadra bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo anche a gennaio. Se dovesse partire McKennie, potrebbe arrivare un giocatore di fascia destra difensiva, piace Ivan Fresneda. Si lavora anche per la stagione 2023-2024, con la possibile partenza a parametro zero di Alex Sandro la società bianconera potrebbe rinforzarsi con un altro giocatore in scadenza di contratto a giugno. Piace molto Alejandro Grimaldo del Benfica, che potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale di tre stagioni con la società bianconera.