Dopo essersi lasciate alle spalle la Supercoppa Italiana, Inter e Milan tornano in campo tra oggi e domani per chiudere il girone d'andata della Serie A. I nerazzurri ospiteranno l'Empoli a San Siro questa sera alle ore 20:45.

I rossoneri, invece, saranno di scena domani martedì 24 alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma dove ad attenderli c'è la Lazio. Per Pioli sarà una partita chiave per non perdere ulteriore distacco dal Napoli capolista e reduce dal successo nel derby campano a Salerno.

L'Inter contro l'Empoli per dare seguito alla vittoria della Supercoppa

Non c'è tempo né modo per respirare per le due milanesi. Inzaghi e Pioli sono chiamati al tour de force in questa seconda parte di stagione. Di fronte a un Napoli molto continuo, le distrazioni non sono ammesse per chi vuole cercare di tenere ancora accesa la fiammella dello scudetto. Saranno 12 giorni di apnea per le due squadre, fino al nuovo derby di campionato del 5 febbraio, altra partita chiave che farà da spartiacque alla stagione delle due squadre. L'Inter vorrà arrivarci con l'entusiasmo che la gara in Supercoppa Italiana contro i rossoneri gli ha dato.

Prima, però, la squadra nerazzurra vuole battere due avversari spinosi come l'Empoli [VIDEO] (stasera alle ore 20:45), che la scorsa stagione ha rischiato di mandare a casa i nerazzurri agli ottavi di Coppa Italia, e poi la Cremonese (28 gennaio alle 18), che invece è riuscita nell'impresa di eliminare il Napoli capolista dalla competizione sempre agli ottavi di finale.

Servirà molta concentrazione per gli uomini di Simone Inzaghi per fare bottino pieno e tenere il passo della capolista, che attualmente è distante 10 punti.

Milan-Lazio, Pioli vuole il cambio di rotta

Se l'Inter viaggia con l'entusiasmo, il Milan deve invece ritrovarlo e la prima occasione è quella che si presenta domani sera (martedì 24 gennaio, ore 20:45) all'Olimpico nella sfida contro la Lazio.

La squadra di Pioli è reduce da due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro partite e ha subito 10 gol nelle ultime cinque uscite. Inoltre è arrivata anche l'eliminazione dalla Coppa Italia e la pessima figura in Supercoppa.

Contro i capitolini Pioli non potrà fare ancora affidamento su Ibrahimovic, ma punterà sulle falcate di Leao, sul furore di Tonali e sulla voglia di vincere della squadra. Tutto ciò per evitare di lasciare ancora più strada libera a un Napoli, che vola sempre più solitario in testa alla classifica.