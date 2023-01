La Juventus Women domenica 8 gennaio ha vinto per 4-1 a Brescia e conquistato i quarti di finale della Coppa Italia Femminile.

Non è stata una gara facile per le bianconere, che dopo essere passate in vantaggio con Pfattner al 14’ del primo tempo, non accelerano e, pur non correndo nessun rischio, amministrano sino alla fine dei primi 45’. La sorpresa arriva al 13’ del secondo tempo, quando Merli pareggia per le rondinelle. Solo allora la formazione torinese comincia a far valere il proprio lignaggio. Sembrant al 27’ firma il nuovo sorpasso, poi Girelli al 40’ e Boattin al 45’ arrotondano il risultato.

La partita termina con un 4-1 che sancisce il passaggio del turno delle ragazze di Montemurro, le quali chiudono il gironcino preliminare con 6 punti, davanti al Cittadella con 3 (in virtù della vittoria contro il Brescia per 2-0) e a chiudere le rondinelle con zero.

Fra le protagoniste della partita Elisa Pfattner, classe 2005, alla sua seconda gara da titolare e subito in rete.

Le dichiarazioni del dopogara

Il tecnico Juventus Joe Montemurro a fine partita ha commentato: "Queste partite sono utili per riprendere il ritmo dopo la sosta. Abbiamo provato alcune cose e dato spazio ad alcune giovani di grande prospettiva. Volevo comunque fare i complimenti al Brescia che ci ha reso la vita difficile, queste gare restano importanti per il nostro cammino.

Adesso dobbiamo continuare a lottare, conosciamo i nostri obiettivi".

Ha rilasciato dichiarazioni anche il capitano di giornata delle bianconere, Martina Rosucci, ex proprio del Brescia: "Oggi abbiamo cercato di indirizzare subito la partita, affidandoci al nostro possesso palla. Devo dire che il Brescia ha giocato una partita di grande sacrificio, chiudendoci ogni spazio.

Abbiamo avuto difficoltà a trovare il gol, però siamo riuscite a portare a casa il risultato. Tornare a Brescia è sempre una grande emozione, ho iniziato a giocare proprio in questo campo".

All’uscita dal campo Rosucci ha poi "restituito" la fascia alla subentrante capitano Sara Gama.

Il prossimo turno di Coppa Italia femminile

Per le bianconere il prossimo impegno di Coppa Italia femminile sarà il 24 gennaio con la sfida di andata a Vinovo contro il Chievo Verona Women, club di serie B: le gialloblù che hanno stravolto il pronostico del loro girone eliminando la favorita Sassuolo. Il match di ritorno si disputerà il 7 febbraio a Verona.