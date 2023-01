L'Inter potrebbe rivoluzionare in parte il proprio attacco al termine di questa stagione. Joaquin Correa non sembra convincere e anche in questa prima parte della stagione il rendimento è stato al di sotto delle aspettative ma, soprattutto, c'è da discutere il futuro di Romelu Lukaku, in prestito dal Chelsea: sembrava scontato il rinnovo per un'altra stagione prima di stabilire il riscatto ma il rendimento deludente sta facendo riflettere la società nerazzurra. In entrata, uno dei nomi sondati dal club meneghino sarebbe quello di Duvan Zapata, tornato in orbita nerazzurra dopo che è stato seguito già nelle scorse sessioni di mercato.

La Fiorentina potrebbe muoversi in uscita per sfoltire la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Uno dei giocatori che potrebbero lasciare i viola è Marco Benassi, finito nel mirino del Cagliari, che vuole regalare un rinforzo importante a Claudio Ranieri per dare l'assalto alla promozione e tornare nel massimo campionato italiano a distanza di un solo anno.

Inter su Zapata

L'Inter si sta guardando intorno alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato. Il nuovo stop di Romelu Lukaku e il rendimento avuto fino ad ora stanno facendo riflettere la società nerazzurra, che ha investito più di 20 milioni di euro soltanto per il prestito oneroso e per l'ingaggio al lordo. Soltanto una rete messa a segno in campionato e una in Champions League, troppo poco per quello che è il giocatore più pagato della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Per questo motivo, o il Chelsea farà uno sconto e il calciatore si abbasserà lo stipendio o il club meneghino potrebbe cercare un'alternativa. E una di queste risponderebbe al nome di Duvan Zapata, tornato nel mirino di Ausilio e Marotta, che avevano sondato il suo nome proprio quando Lukaku andò via nell'estate del 2021, prima di virare su Joaquin Correa.

Ora l'Atalanta avrebbe aperto alla cessione del centravanti colombiano, non più considerato intoccabile. Anzi, la sua valutazione si è dimezzata visto che adesso si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, rispetto ai 50 milioni richiesti due anni fa. Non è da escludere uno scambio alla pari proprio con Joaquin Correa, che a Milano non è mai riuscito ad esprimere a pieno il proprio potenziale o con il giovane talento Giovanni Fabbian, che tanto bene sta facendo in prestito alla Reggina.

Cagliari su Benassi

Il Cagliari sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri per aumentare le possibilità di tornare nel massimo campionato italiano a distanza di un solo anno, nonostante una prima parte di stagione altalenante. Nel mirino sarebbe finito Marco Benassi, che alla Fiorentina ormai è sempre più ai margini. Le due società starebbero pensando ad uno scambio con Nahitan Nandez in direzione Firenze.