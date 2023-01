La Juventus arriva alla sfida contro il Napoli forte di otto vittorie consecutive. I bianconeri hanno ritrovato la compattezza e soprattutto la solidità difensiva. Massimiliano Allegri, dopo l'eliminazione dalla Champions League, ha saputo ricompattare il gruppo per dare il via alla rimonta e adesso la sua squadra è seconda in classifica. Per questo motivo, la partita contro il Napoli, per la Juventus, può essere un importante spartiacque. Della sfida di venerdì 13 gennaio ne ha parlato anche Marco Tardelli alla Gazzetta dello Sport, sottolineando che se i bianconeri dovessero vincere potrebbero credere nello scudetto: "Se dovesse vincere, ci crederebbe ancora di più.

E forse ci crederebbero meno gli avversari". Dunque, l'impatto sul campionato della sfida tra il Napoli e la Juventus può essere davvero elevato.

Tardelli elogia Rabiot

Uno dei giocatori che ha reso maggiormente nel corso delle otto vittorie consecutive della Juventus è Adrien Rabiot. Il francese si è preso sulle spalle il centrocampo bianconero ed è uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri. Adrien Rabiot ha incassato anche gli elogi di marco Tardelli: "La crescita di Rabiot è stata notevole e determinante". Il francese è rientrato dal mondiale e si è subito ripreso il posto nella Juventus. Dunque, Rabiot è una delle chiavi della rimonta bianconera, come ha sottolineato lo stesso Tardelli: "Ha fatto bene a tutto il reparto, dunque, a tutta la squadra".

Adesso, però, la Juventus spera di recuperare i vari infortunati a cominciare da Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Della possibilità di vedere tutte le stelle bianconere in campo insieme ne ha parlato anche Marco Tardelli: "Si può trovare, magari non in tutte le partite". Per l'ex calciatore della Juventus, però, è possibile vedere Dusan Vlahovic e Federico Chiesa insieme nell'attacco bianconero.

Si aspettano i recuperi di Pogba e Vlahovic

I recuperi per la Juventus saranno importanti, come ha spiegato lo stesso Tardelli. I bianconeri stanno aspettando i rientri di Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Entrambi hanno ripreso a correre e si aspetta che possano tornare in gruppo. Il loro rientro potrà aiutare ancora di più nella sua rimonta.

Anche perché fino ad ora la squadra è stata spesso in emergenza e in queste prime partire del 2023 oltre a Paul Pogba e Dusan Vlahovic sono mancati pure Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado. A queste assenze si aggiunge quella di Mattia De Sciglio che è fermo da metà ottobre. In ogni caso, la Juventus spera di avere tutti i giocatori a disposizione per la fine di gennaio. Anche perché dalla prossima settimana la squadra di Massimiliano Allegri giocherà ogni tre giorni visto che inizia anche la Coppa Italia.