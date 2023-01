Nel campionato Serie A New Energy di calcio a 5 nello scorso fine settimana la capolista Napoli Futsal ha perso in casa contro L84, ma la vice capolista Olimpus Roma, impegnata a Dosson il 7 gennaio, non ne ha approfittato, perdendo contro Came che prima va sul 5-1, poi subisce la rimonta capitolina, ma tiene e porta a casa il 5-4 finale.

Rimane così invariata la testa della classifica, con Napoli che guida, dopo 15 giornate, con 37 punti, seguita da Olimpus Roma con 31 e dal gruppetto Came Dosson, Feldi Eboli e Sandro Abate a 28.

La capolista perde

Il turno era iniziato il 6 gennaio quando al PalaCercola il quintetto di David Marin, mister dei napoletani, ha mostrato subito di non essere in una delle migliori serate della stagione. Sotto di due reti contro i torinesi in grande spolvero per i gol di Josiko al 4’24” e Vidal al 4’41”, i partenopei provano a reagire con Mancha che al 10’46” accorcia. Ma la rete quasi allo scadere del primo tempo al 19’28” di Turmena, piega le gambe agli azzurri.

Nel secondo tempo è ancora protagonista Turmena il quale con una doppietta al 2’05” e 6’35” porta il parziale sul 1-5 e solo nel finale Arillo accorcia al 18’02” per il definitivo 2-5.

Le altre partite

Negli anticipi del 6 gennaio della quindicesima giornata spiccano la vittoria esterna del Sandro Abate 2-6 contro il 360 GG Monastir e quella della Feldi Eboli 2-3 contro il Meta Catania.

A chiudere la giornata dell’Epifania il 2-1 casalingo dell’Italservice Pesaro contro il Petrarca Padova.

Sabato 7 gennaio c'è stato il pareggio tra Ciampino Aniene e Fortitudo Pomezia 2-2, il Futsal Pescara sbanca Pistoia 6-4, Real San Giuseppe vince 6-1 contro il Città di Melilli e infine la già citata sfida Came Dosson – Olimpus Roma 5-4

Il prossimo turno

La sedicesima giornata di campionato parte venerdì 13 gennaio.

L’Italservice Pesaro potrebbe sfruttare un altro turno casalingo alle ore 20:30, ma il Futsal Pescara, già corsaro a Pistoia, non vuole perdere il treno di testa che per ora dista solo un punto.

Sempre alla stessa ora c'è un' altra trasferta per L84, che - dopo aver espugnato Napoli - ora è atteso a Catania che vuole rifarsi del ko casalingo contro Eboli.

Il 14 gennaio si comincia con il derby alle 15 tra Ciampino Aniene e Olimpus Roma. Alle 16 la capolista Napoli è attesa in trasferta contro Pistoia, mentre la Feldi Eboli gioco in casa del 360 GG Monastir.

Sempre alle ore 16 Sandro Abate non può sprecare l’opportunità di ospitare un Petrarca in difficoltà. Alle ore 18 c'è Real San Giuseppe contro Fortitudo Pomezia e, a chiudere, alle 18.30 la sorpresa dell’ultima settimana Came Dosson gioca in casa contro il Città di Melilli.