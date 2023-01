Tutto pronto per la seconda giornata di ritorno di Serie C girone A: questa domenica 8 gennaio alle ore 14:30 la Juventus Next Gen, allo stadio Moccagatta di Alessandria, affronta il Pordenone nella prima uscita ufficiale di questo 2023.

La classifica

La Juventus Next Gen nel girone A di Serie C è attualmente all’undicesimo posto assieme all’Arzignano Valchiampo (a quota 26 punti), subito davanti ci sono Padova e Pro Vercelli con una sola lunghezza di vantaggio.

È in piena lotta per la prima posizione invece il Pordenone, terzo in classifica con 36 punti, a -1 dal Vicenza e a -2 dalla capolista Feralpi Salò.

Gli indisponibili

Il tecnico bianconero Brambilla deve fare come sempre di necessità virtù. Ha tante frecce al suo arco, fra cui anche il giovane talento della Primavera Huijsen, ma deve rinunciare sia ai tanti giovani convocati da Allegri, sia a qualche indisponibile dell’ultima ora.

Infatti ormai ci sono gli aggregati stabilmente alla prima squadra della Juventus, come Miretti, Fagioli, Barbieri, Barrenechea, Soulé, Iling Jr e Aké e gli infortunati, come Da Graca, Muharemovic e Stramaccioni.

Il momento di forma dei bianconeri

La Juventus Next Gen vuole ritrovare i tre punti per la classifica, ma anche e soprattutto per il morale.

Infatti dopo un ottimo periodo nel mese di novembre, i bianconeri hanno conquistato l’ultimo successo in casa contro il Sangiuliano City lo scorso 4 dicembre, ma poi sono arrivate tre sconfitte consecutive.

L’11 dicembre il 2-1 ad Arzignano (subendo la rimonta dei padroni di casa dopo il vantaggio iniziale di Muharemovic), il 17 dicembre con il netto e inatteso stop casalingo 3-0 contro la Virtus Verona e infine, nell’ultimo appuntamento del 2022 del 23 dicembre (con la rete del 2-1 del Trento subita in pieno recupero con l’ex bianconero Pasquato su punizione).

Il Pordenone non è certo l’avversario ideale per invertire la tendenza, ma i giovani juventini hanno dimostrato di poter vincere con chiunque.

L’avversario

Il Pordenone non nasconde ambizioni di promozione e ha lanciato la sfida a Vicenza e Feralpi Salò.

A parte l’ultima uscita del 2022 con la vittoria per 2-1 contro la Triestina, i ramarri non hanno attraversato un periodo molto brillante.

Nelle ultime cinque uscite, quattro pareggi, tra cui quello per 2-2 nello scontro diretto contro la formazione vicentina seconda in classifica, e una sconfitta, netta, 2-0 contro la Pro Vercelli. Quindi, appare evidente come anche per l’undici di Domenico Di Carlo, questa partita sia molto importante per non perdere terreno dalle prime della classe.