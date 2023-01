Secondo le ultime indiscrezioni di mercato rilasciate in mattinata dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe perdere in estate sia Milan Skriniar, che qualora non rinnovasse dovrebbe andare a parametro 0 al PSG, sia Denzel Dumfries, terzino olandese attenzionato da diversi club in Premier League e valutato dai nerazzurri circa 45 milioni di euro. Stando invece alle voci provenienti dalla Spagna, Alvaro Morata sarebbe un profilo attenzionato dall'Inter per giugno.

Calciomercato Inter, in estate i nerazzurri potrebbero salutare Skriniar e Dumfries

L'Inter, secondo le indiscrezioni pubblicate nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, nella prossima estate potrebbe perdere due pedine dell'attuale rosa, Milan Skriniar e Denzel Dumfries. Per quanto concerne Skriniar, il difensore slovacco andrà in scadenza di contratto con la formazione nerazzurra al termine di questa stagione ed a detta del suo stesso procuratore, Roberto Sistici, non ci sarebbero praticamente possibilità di rinnovo tra il suo assistito e l'Inter. Stando dunque alle ultime notizie, per lo stopper classe '95 ci sarebbe in prima fila il PSG, che potrebbe strapparlo ai nerazzurri già da gennaio per una cifra vicina ai 10 milioni di euro o aspettare la fine della stagione per prenderlo a parametro 0 ed offrirgli un contratto da 10 milioni di euro a stagione.

Al suo posto, l'Inter starebbe pensando a Chris Smalling, difensore della Roma che vivrebbe nella Capitale una situazione analoga a quella di Skiniar e che di conseguenza a giugno potrebbe liberarsi come parametro 0. Per quanto concerne Dumfries invece, il terzino olandese sarebbe attratto dalle diverse squadre in Premier League che avrebbero messo gli occhio sul suo profilo.

Tra queste, risulterebbero esserci il Manchester United ed il Chelsea, che nonostante riterrebbero Dumfries un calciatore da seguire, avrebbero però respinto la prima richiesta economica dell'Inter, che si aggirerebbe intorno ai 45-50 milioni di euro, valutandola eccessiva.

Inter, il rinforzo per l'attacco potrebbe essere un ex Juventus, Alvaro Morata

L'Inter, vista la situazione in divenire di Romelu Lukaku ed il rinnovo in bilico di Edin Dzeko, nella prossima estate potrebbe essere costretta a tornare sul mercato per acquisire un attaccante e stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il nome nuovo per i nerazzurri sarebbe quello di ex Juventino, Alvaro Morata. L'attaccante iberico, seguendo le notizie, potrebbe chiedere di essere ceduto nella prossima estate dall'Atletico Madrid visto che Diego Simeone gli preferirebbe il nuovo arrivato Memphis Depay. L'Inter potrebbe dunque sfruttare questa occasione per riportare Morata in Italia ad un prezzo più basso rispetto ai 35 milioni di euro che i "Colchoneros" avrebbero richiesto alla Juventus nella scorsa estate. Infatti, con il contratto in scadenza nel 2024, Morata potrebbe lasciare la Spagna per circa 25 milioni di euro.