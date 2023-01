Inizia bene il 2023 per la Juventus Women che, giovedì 5 gennaio, ha sbancato il Tombolato di Cittadella vincendo 3-1 contro le padrone di casa in Coppa Italia femminile.

Le bianconere hanno giocato la prima giornata del gironcino di Coppa solo a gennaio, avendo dovuto rinviare l'esordio per i concomitanti impegni di Champions League Women.

Domenica 8 gennaio alle 14.30 a Brescia ci sarà il secondo appuntamento della Juventus Women, decisivo per il passaggio del turno di Coppa Italia. In caso di vittoria o pareggio le bianconere vincerebbero il girone e si qualificherebbero ai quarti della competizione.

La partita

Fatica la Juventus e ci deve pensare Zamanian per sbrogliare la matassa: poco dopo la mezz'ora firma il vantaggio esterno, poi al 41' serve l'assist per Bonfantini per il raddoppio. Il Cittadella non demorde e al 44' trova la rete di Kongouli che accorcia le distanze, per il 2-1 con cui si chiude il primo parziale.

Nei secondi 45' entra in campo anche Cristiana Girelli. La vice capocannoniere della Serie A diventa protagonista al 38', quando si procura e realizza il rigore del 3-1 che spegne le velleità venete e chiude definitivamente il match.

Il punto della situazione

Nel match in terra veneta il tecnico Joe Montemurro ha deciso di non impiegare le varie Peyraud-Magnin, Bonansea, Gunnarsdottir e Grosso e le bianconere non sono apparse brillanti come nelle ultime uscite.

Complice anche un Cittadella gagliardo: le granata di Colantuono stanno disputando un ottimo campionato di Serie B e hanno solo quattro lunghezze di distacco dalla capolista Lazio che guida la classifica davanti al Napoli. Al rientro in campionato le venete attese il 15 gennaio nell'anticipo delle ore 12 contro la Ternana, terza a pari merito con il Cesena, che ha un solo punto di vantaggio proprio sul Cittadella.

Le bianconere invece nella massima serie sono reduci dalle due preziose vittorie esterne a Milano con l'Inter e nella tana della capolista Roma, nelle ultime due uscite del 2022 prima della pausa. In particolare in via delle Tre Fontane la Juventus Women ha "mostrato i muscoli" vincendo 4-2 grazie alla doppietta di Beerensteyn e i gol di Girelli e Grosso, che hanno capovolto il gol di Serturini.

A nulla è servita la rete del momentaneo pareggio di Andressa: le torinesi si sono portate a casa tre punti importanti per la classifica, utili per accorciare il distacco proprio dal primo posto della classifica, guidata dalle giallorosse con 30 punti, davanti alle bianconere che rincorrono a 27. Al ritorno della Serie A la Juventus Women sarà impegnata il 15 gennaio alle 14.30 a Vinovo contro il Sassuolo.