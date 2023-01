La Juventus inizia a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo. L'obiettivo è quello di rinforzare e puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano ma soprattutto europeo ed essere protagonisti in Champions League.

Juve, sfida al Real Madrid per Garnacho

Il futuro di Angel Di Maria è uno dei temi fondamentali per il prossimo mercato estivo della Vecchia Signora. Infatti, Di Maria potrebbe lasciare la Juve in estate e per questo la dirigenza bianconera non vuole farsi cogliere impreparata e starebbe cercando eventuali sostituti.

Tra questi spunta anche il nome di Alejandro Garnacho, talentuoso esterno offensivo del Manchester United lanciato da Erik Ten Haag. Il classe 2003 ha impressionato per le sue qualità e si è subito ritagliato uno spazio importante nelle gerarchie del tecnico ex Ajax.

La Juventus sta osservando con grande attenzione il profilo dell'esterno spagnolo ma la trattativa appare complicata. In primis, lo United non ha alcuna intenzione di cedere i propri gioielli visto l'inizio del nuovo progetto targato Ten Haag; in secondo luogo, il classe 2003 è già sul taccuino di alcuni top club europei come il Real Madrid di Carlo Ancelotti che potrebbe mettere sul piatto una cifra importante per superare la concorrenza della Vecchia Signora.

Oltre Garnacho, i bianconeri seguono anche un altro esterno della Premier League, ovvero Wilfried Zaha in scadenza di contratto con il Crystal Palace. Sul calciatore ci sarebbe l'interesse anche della Roma di Josè Mourinho in caso di partenza di Nicolò Zaniolo al termine della stagione.

Juve, possibile interesse dell'Aston Villa per Mckennie

Non solo acquisti. La Juventus sta iniziando a prendere in considerazione delle cessioni importanti già a gennaio per fare cassa.

Tra i calciatori che presentano un grande mercato internazionale c'è sicuramente Weston Mckennie, seguito da molte società della Premier League.

Infatti, dopo il tentativo del Bournemouth il centrocampista americano sarebbe finito nel mirino dell'Aston Villa di Unai Emery, appena arrivato dal Villareal e desideroso di aumentare il tasso tecnico e fisico della propria rosa.

I Villans sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista americano, ma la richiesta della Juventus si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro.

Con l'eventuale cessione di Mckennie, la Vecchia Signora non andrebbe a puntellare la mediana ma bensì le corsie esterne con il nome Ivan Fresneda che resta nei radar bianconeri. L'esterno del Valladolid viene valutato attorno ai 15 milioni di euro.